El río Cali ha venido presentando una coloración que no es normal.



A lo largo de su trayecto desde los Farallones hasta la parte plana para desembocar en el río Cauca, cerca del barrio Floralia, este color se observa concentrado, en medio de malos olores y espuma.

Ante la situación, la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma), de la alcaldía de Cali, Francy Restrepo, lanzó un SOS por el río tutelar.



Coincidió con el diagnóstico de la Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que inclusive repite los de estudios con la Universidad del Valle de décadas anteriores sobre los males del río.



Es así que las aguas descienden desde la ladera entre las amenazas de la minería, entre oro y carbón; la deforestación y, sobre todo, el vertimiento de aguas residuales en la quebrada El Chocho, sin tratamiento alguno que procede de los corregimientos Golondrinas, Montebello y de la vereda Las Palmas, del corregimiento La Castilla.



En esa región también hay algunos asentamientos humanos de desarrollo incompleto que agravan la situación. Cuando el río entra a la ciudad ya se está 'ahogado' por la excesiva carga de contaminantes.



La preocupación no es para menos, pues el caudal abastece a unos 700.000 moradores del oeste, el centro y el norte de la capital vallecaucana.



No obstante, tanto en el Dagma, como en CVC, también coincidieron en que el agua afectada está más abajo de la bocatoma del acueducto para distribuir el líquido a la ciudadanía y que no hay contaminación por mercurio.



“Es importante aclarar que no se ve afectada el agua para consumo humano, toda vez que la captación del acueducto que atiende a una parte de la población de la ciudad se hace aguas arriba del punto impactado”, dijo el director de la CVC, Marco Antonio Suárez.



La directora del Dagma señaló que aguas servidas o residuales de unos 30.000 habitantes en Montebello están terminando, de manera directa, en la quebrada El Chocho. Esta es un brazo del río Aguacatal que, a su vez, lo es del río Cali.



Así mismo, en esta zona rural y en Golondrinas, minas de carbón siguen generando impactos, pese a que algunas están cerradas.



El director de CVC presentó ayer posibles alternativas para subsanar la problemática en una mesa técnica con representantes del Dagma, Emcali y la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales.



Entre las soluciones se estableció una ruta de trabajo, que incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar), en Montebello para este corregimiento, así como para Golondrinas y Las Palmas, porque no hay.



Pero la tarea no es sencilla y podría tomarse su tiempo, pues no existe el lote para la Ptar y ahí es cuando el municipio tendría que intervenir en la adquisición del terreno.



La CVC apoyaría en el diseño y la construcción.



También se planteó construir un colector paralelo al río Aguacatal.



