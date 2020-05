Solo han vuelto 12.000 trabajadores de 118.504 para reactivar a Cali

La reactivación económica de Cali será lenta. La reintegración de los sectores autorizados por el Gobierno Nacional, los de las manufacturas y la construcción, a partir del 27 de abril, y los que se esperaban esta semana, arrancó por debajo de las expectativas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, insiste en que a la ciudad se le ha descargado el peso de los migración y no hay recursos sin apoyo del Gobierno-



Según el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés, el impacto por la pandemia mantiene la ciudad doblegada y así será por mucho tiempo.

Un informe del Centro de Inteligencia Económico y Competitividad (CIEC) indica que con las nuevas excepciones se esperaba que en Cali se reactivarán 11.459 empresas, de las cuales, el 30,8 por ciento pertenecen al sector manufactura, es decir, 3.533 empresas. Hay un 69,2 por ciento que pertenece al comercio al por mayor y al por menor, con un total de otras 7.926 empresas.



Con todo esto, la reincorporación esperada era de otros 118.504 trabajadores a partir del lunes. Pero la realidad es otra. De acuerdo con el CIEC, han retornado, 12.000 de esos 118.504 trabajadores, es decir, que apenas ha vuelto el 10 por ciento de esa población. De 11.500 empresas con esos 118.504, el retorno ha sido de solo 1.200 entidades.

Si se suman los trabajadores de la industria manufacturera equivalen al 59,2 por ciento con 70.204 empleos.



El 40,8 por ciento de empleos (48.448) pertenecen al sector del comercio al por mayor y al por menor estipuladas dentro del decreto. El mantenimiento de vehículos automotores y la fabricación de muebles serían los principales aportantes tanto de empleados como de empresas.



O sea que con todos los de la industria manufacturera y la construcción, más los de esta semana que pueden regresar a sus sitios de trabajo son 426.438 trabajadores de la manufactura y la construcción. Hay que destacar que de esa cifra, el 11,6 por ciento corresponde a trabajadores de la manufactura de productos alimenticios y bebidas. Son 49.316 trabajadores que nunca interrumpieron actividades.



Sin embargo, como lo explicó el secretario de Desarrollo Económico de Cali, hay factores que han incidido en que no hayan vuelto los empleados que se esperaban a partir de esta semana. El secretario Cortés dijo que una causa es que buena parte de Cali depende del sector del comercio y si el grueso de la población en la ciudad está en cuarentena, eso significa que no hay a quién vender. En este punto se habla de centros comerciales, restaurantes o bares.



Otro punto que también preocupa al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y a Cortés son los ingresos del municipio, pues se basa, sobre todo, en el recaudo del impuesto predial. Con la crítica situación por la pandemia, muchos no han podido pagar este y otros impuestos, así como otras obligaciones. Como tercer factor, “hay microempresas que no tienen capital de trabajo, por lo que la reactivación se torna más compleja. No hay capital de trabajo, porque no hay cómo pagar la nómina o planta de empleados”.

Al pensar en alternativas, como por ejemplo, el plan de reactivación en el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo que presentó la Alcaldía de Cali, se plantearon estrategias por 2,2 billones de pesos. Pero el monto que se requeriría podría superar el doble.



Entre tanto, hay empresarios de restaurantes, como Yónier Arbeláez, quien dijo que estos negocios están preparándose con un protocolo de bioseguridad para atender con distancias a sus clientes en sus instalaciones.



En cuanto al pasaporte sanitario digital que deben las empresas y los empleados que retornan a sus labores, muchos dicen que es un proceso engorroso. De eso es consciente el secretario Cortés, quien dijo que unas 13.000 empresas con 180.000 empleados en Cali ya tramitaron este pasaporte en esta cuarentena.



