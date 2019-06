Soga fue clave para dar con presunto homicida de niña en Buenaventura

La soga con la cual el tío de la niña de 11 años, detenido como el presunto responsable del asesinato de una niña en Buenaventura, Valle, tendría rastros de ADN que podrían comprometer al capturado.

Según la Fiscalía, con esta soga, el detenido presuntamente amarró de pies y manos a la niña, a la columna de una vivienda en el puerto marítimo. También se habrían recuperado otras muestras biológicas que comprometerían al capturado en esta investigación.



El ente de control imputará cargos este miércoles contra el detenido, identificado como Jhon Édward Quintero Ortiz por los presuntos delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento con menor de 14 años.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que este crimen es tan atroz que no hay palabras para referirse al mismo por la naturaleza de los hechos, sobre todo, porque la víctima apenas tenía 11 años y en el proceso judicial aparece el familiar, cuando debería ser la familia, la primera en proteger a los niños.



La alcaldesa de Buenaventura, Maby Viera, señaló que los niños no pueden seguir siendo víctimas ni de asesinatos como estos ni abusos sexuales. Espera todo el peso de la ley y que la Fiscalía avance en la investigación.

“Desde la Asamblea, donde tenemos la bancada de mujeres más grande de Colombia, estamos solicitando que el homicidio se tipificado como feminicidio porque queremos que este agresor pague esa pena máxima, que son alrededor de 60 años”, dijo la vicepresidente de la Asamblea de Valle Mariluz Zuluaga.

De acuerdo con la Fiscalía, hay más de 1.119 denuncias de presuntos abusos sexuales a niños en Cali y en otros 10 municipios del Valle del Cauca.

Otro caso de presuntos abusos sexuales a dos niñas en Andalucía (Valle)

El aberrante caso en Buenaventura no es el único. En Andalucía, en el centro del Valle del Cauca, la Fiscalía y el comisario de familia del municipio, Wilfredo Salamanca, alertaron sobre un presunto abuso sexual contra dos niñas de 7 y 11 años en esta localidad, en los últimos meses.



Aunque el sospechoso, quien sería el padrastro de las menores, se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía, no hubo captura por falta de pruebas.



De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, las autoridades están recopilando dichas pruebas.



“Las niñas ya reciben atención, no se logró la captura del presunto abusador porque no fue en flagrancia”, dijo Luz Adriana Londoño, titular de esta dependencia en el departamento.

Esposos presuntamente obligaban a una menor a tener sexo con ellos

En la vereda Higuerones, entre Buesaco y Tablón de Gómez, la Fiscalía imputará cargos contra una pareja de esposos que fueron detenidos, un hombre y una mujer de 48 y 54 años, y que presuntamente habrían obligado a una niña de menos de 10 a tener relaciones sexuales con ellos. Este caso se habría estado registrando en los últimos siete años.



Según las primeras indagaciones, la niña era obligada a verlos sostener relaciones y luego a participar.



La pequeña vive en la casa vecina de la pareja. La niña está al cuidado de su abuela y la pareja habría aprovechado, presuntamente, las ausencias de la señora para cometer los abusos.

Sigue investigación por asesinato y desmembramiento de niña en Cauca

Entre tanto, sigue la investigación por el asesinato de una niña de 11 años en Santander de Quilichao, cuyo cuerpo fue desmembrado y dejado abandonado en costales frente a su vivienda. La madre de la pequeña, Mercy Mayerly Barrero, reiteró el llamado de pedir protección para su otra hija de 4 años.

Teme que corra la misma suerte de su hermana, quien era estudiante de la sede La Milagrosa de la institución educativa Ana Josefa Morales Duque, en Santander de Quilichao, donde aún sigue la consternación y el repudio por el asesinato de esta menor, que había desaparecido en la tarde del martes 14 de mayo y cuyos restos mutilados fueron hallados en dos costales frente a la vivienda de la mamá.



Según la Policía, la niña desapareció cuando se dirigía a casa de su abuela y allí recogía las llaves de la casa donde vivía con su progenitora.



La madre, de 32 años, dijo que obtiene su sustento diario al trabajar en diferentes oficios para sostener su hogar como cabeza de familia.



Por este crimen, el primo de la niña fue detenido y hasta ahora es el único vinculado al proceso judicial.



