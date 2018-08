'La corrupción nos tiene llevados', campaña de Socios por el Valle

"No podemos ser el único país que no votó una consulta para disminuir la corrupción', dice uno de los mensajes de esta campaña que cuenta con el liderazgo de la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV). El hashtag del llemado es #LaCorrupciónNosTieneLlevados

Socios por el Valle, que se creó para impulsar el voto responsable y otras iniciativas cívicas, dice que la Consulta Popular Anticorrupción "busca que la ciudadanía se pronuncie formalmente frente a siete puntos con los que se pretende prevenir y sancionar actos que atenten contra los recursos públicos. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar algunas reglas de juego, hacer que la corrupción no se siga apoderando de nuestro país y sobre todo de los dineros que deberían destinarse para nuestro desarrollo; es una oportunidad única que aunque fue planteada por un partido, hoy es de todos".



Uno de los puntos clave para la validez del ejercicio democrático es necesario que acudan a las urnas 12 millones de electores quienes tendrán que responder SI o NO a cada uno de los puntos, explicó Catalina Montoya Montoya, directora Ejecutiva de Unidad de Acción Vallecaucana.

Campaña de Socios por el Valle por Consulta Popular Anticorrupción Foto: Archivo particular

Socios por el Valle puso en marcha la campaña “Tu voto tiene poder”, cuya imagen lleva una serie de mensajes que invitan a reflexionar acerca del impacto de la corrupción en el bolsillo de las personas y la importancia de ser parte de esta decisión trascendental, independiente de la posición que se asuma. "No se trata de Claudia, Iván, Gustavo o Martha Lucía, se trata de cada uno de nosotros, de la posibilidad de como sociedad civil generar un cambio y de hacer parte activa de lo que deseamos sea la nueva vida política y pública de nuestro país".



Además de las piezas publicitarias, la Unidad trabajó una presentación que aclara los puntos que se están proponiendo; nuestra intención no es la adoptar una posición, no invitamos al sí o al no, pero si ponemos en palabras claras y sencillas cada uno de los planteamientos"

El 26 de agosto se realizará la Consulta Popular Anticorrupción, Tenemos la oportunidad de cambiar algunas reglas de juego, hacer que la corrupción no se siga apoderando de nuestro país. #LaCorrupciónNosTieneLlevados Votá!!! #TuVotoTienePoder https://t.co/xOqa59sG6x pic.twitter.com/PXH7Q6FBMN — Socios por el Valle (@SociosValle) 13 de agosto de 2018

La campaña tiene el hashtag #LaCorrupciónNosTieneLlevados y se espera que todos los medios que consideren lleven el mensaje a sus diferentes grupos de interés. Socios por el Valle es un colectivo que solo busca que los vallecaucanos nos involucremos más en lo público.

Los siete mandatos

1. Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios.

2. Eliminar cárcel especial para corruptos y prohibirles

contratar con el Estado.

3. Implementar contratación transparente con pliegos

tipo en todo el país.

4. Permitir la participación ciudadana en la aprobación

de los presupuestos públicos.

5. Obligar a congresistas y miembros de corporaciones

a rendir cuentas.

6. Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos

de elegidos popularmente.

7. Establecer un máximo de 3 periodos en

corporaciones públicas.