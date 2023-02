Una mujer caminaba por la carrera 27 con calle 3, en el barrio San Fernando, cuando sintió que la tierra se la tragó.



Fue literal, pues cayó tres metros en las entrañas del pavimento, a través de una alcantarilla, cuya tapa, al parecer, fue robada, convirtiéndola en una peligrosa trampa para peatones.



El incidente ocurrió este jueves 16 de febrero, en este sector del sur de Cali.

De inmediato, vinieron los gritos de la víctima que sentía un fuerte dolor en sus piernas, en especial, en una, así como tenía heridas en otras partes del cuerpo.

En el barrio San Fernando en #Cali, una mujer cayó en una caja de distribución. No tenía tapa y terminó a 3 metros de profundidad, sufrió factura y laseraciones. Acudieron paramédicos y @bomberoscali119. pic.twitter.com/hrbTrN4H60 — TuBarco (@tubarconews) February 16, 2023

El cabo Marco Gómez, del Cuerpo de Bomberos de Cali explicó que una vez llegó el equipo, los uniformados utilizaron un trípode y aplicaron un rescate con cuerda 3 en 1.



"Hay que ponerle una cuerda en la cintura para asegurarla", se escucha decir a una de las personas en el lugar del rescate.



"Se hace la extracción de esta persona, que estaba, aproximadamente, entre dos y tres metros de profundidad", añadió.



Explicó que tras la operación y el intenso dolor de la víctima todo hacia suponer que tenía una fractura en su pierna.



El diagnóstico fue confirmado, cuando los bomberos empezaron a tirar la cuerda para que la mujer pudiera ascender a la superficie.



Tras más de una hora de operación, finalmente, logró ver de nuevo la luz del día.



Contó que no podía moverse, que sintió angustia y temía quedarse sin aire en esas profundidades.



"No me podía mover. No tenía mucho aire", dijo la asustada mujer que se recupera en un centro asistencial de Cali.



De acuerdo con las Empresas Municipales de Cali (Emcali), esta acometida no es propiedad de la empresa de servicios públicos, sino de un particular.



Según Emcali, "el artículo 135 de la ley 142, de 1994, señala que la propiedad de las acometidas será de quien las hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión".



