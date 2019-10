Relato de sobreviviente a masacre de Tacueyó y cómo escapó a la muerte

"Ellos se dieron cuenta que dos secuestrados iban en una camioneta y estaban amarrados. Yo estaba con la gobernadora y los demás en el carro. Habíamos salido de la vereda La Luz. Como se trató de evitar el secuestro, desde la camioneta nos dispararon y nos persiguieron".

Este es uno de los relatos que hace un guardia indígena que sobrevivió a la masacre del martes de esta semana, de cinco nativos de Tacueyó, en zona rural de Toribío, en el norte del Cauca.

“Yo tengo esquirlas en mi pie y mi pecho. Nos disparaban con arma larga y corta, también tenían granadas. No tuvimos nada que hacer”, dijo el sobreviviente.



"Pero luego ya no solo nos perseguía una camioneta. Llegó otra que salió de la parte baja como de los lados del río Negro. Nos seguían disparando", sigue narrando.



"¿Qué hicimos? Nos bajamos de la camioneta en la que íbamos y tratamos de resguardarnos agachados, utilizando el vehículo como un escudo. Lamentablemente uno se queda con esa impotencia de ver caer a un compañero, a un amigo a cinco metros de donde uno está. Eso es lo más doloroso que recuerdo en ese momento”.

La gobernadora y autoridad Neehwe'sx Cristina Taquinás Bautista ya había denunciado la presencia de estas disidencias en territorio del resguardo indígena.​

"Si hay alguno aquí presente de los grupos armados, que tal vez estén muy seguramente, le invito a que se una a la paz. No queremos más víctimas", había sostenido la dirigente el pasado 13 de agosto en el resguardo San Francisco, en Toribío.



De igual forma, se conoció un audio que, al parecer, difundió Cristina Bautista en la noche previa a su homicidio, a través del cual, alertaba de la difícil situación en la zona.



“Estamos en el punto de control, aquí en la sede y pasa una camioneta negra llevándose los troncos que tenemos de un lado y del otro lado, la guardia salió y les dispararon y gracias a Dios no hubo heridos pero estamos en alerta porque parece que hay movimiento en el resguardo”, fue lo que dijo la líder indígena.



En el ataque del martes, también fueron asesinados los guardias indígenas José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto.



En cuanto a los heridos, se reportaron cinco. Son Matías Montaño Noscué, José Norman Montano Noscué, Dora Ruth Mesa Peteché, Rogelio Taquinás y Crescencio Peteché.



Luis Felipe Ordoñez, coordinador de Urgencias del Hospital de Santander de Quilichao, dijo que algunos de los heridos tienen lesiones por esquirlas y contusiones.



“Una de estas personas presentaba una herida en tórax bastante comprometida, por lo que fue remitida a un hospital de tercer nivel en Cali. Pero otros heridos tienen disparos en miembros inferiores. Ellos se encuentran fuera de peligro”, explicó el médico.

Hay zozobra entre la comunidad nasa del norte del Cauca, luego de la masacre de esta semana. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En las últimas horas, comunidades indígenas que se concentraron en el resguardo de Tacueyó, en una minga lograron encontrar una camioneta negra desde la cual los integrantes de las disidencias de las Farc, habrían perpetrado la masacre.



“El vehículo fue hallado incinerado en la parte alta. Lo que pudo haber sucedido es que en la huida, otro carro llegó o algo y decidieron dejar el vehículo quemándose para que la guardia no lo recogiera y lo llevara a custodia”, dijo Jhoe Sauca, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Ante la grave situación, el presidente Iván Duque se desplazó al Cauca, el miércoles. Desde Santander de Quilichao, municipio también en el norte del departamento, anunció 2.500 uniformados de la Fuerza Pública para fortalecer la seguridad y combatir a los grupos armados ilegales, muchos de ellos, fuerzas disidentes de las Farc que no se acogieron al proceso de paz firmado en el pasado Gobierno.



Las misiones de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA), además de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) repudiaron las violaciones de los derechos humanos de los indígenas y el exterminio al cual estas comunidades están siendo sometidas.



El senador Alexánder López estuvo en Tacueyó el miércoles y cuestionó duramente al gobierno del presidente Duque.



"Nuestros compañeros asesinados ayer (martes) no son los primeros ni serán los últimos, pero estamos seguros de que nuestra conciencia, nuestro compromiso, nuestro amor por nuestro pueblo los derrotará. Duque y Álvaro Uribe Vélez son los responsables de estas tragedias y masacres contra nuestro pueblo. Hace dos meses le advertimos al presidente Duque lo que estaba pasando en Cauca y los riesgos de nuestros pueblos indígenas y el gobierno de Duque nada hizo para proteger a nuestro pueblo", dijo el congresista.



POPAYÁN Y CALI