Desde fines del mes pasado, los moteros empezaron sus caravanas y plantones para reclamar por el calvario para conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Conductores y conductoras de esos vehículos denunciaron que estaban pagando 50.000 pesos ó más para conseguir el documento.



Fasecolda, gremio de las aseguradoras, señaló que buscará normalizar las ventas y advirtió sobre la existencia de un 'cartel' alrededor del Soat.



El alcalde Jorge Iván Ospina se reunió con el vicepresidente técnico de Fasecolda, Carlos Varela. También con los secretarios de Movilidad, William Vallejo, y de Salud, Miyerlandi Torres.



Ospina dijo que "se concluyó que ante una nueva ley y una reducción de la comisión para el corredor se desestimuló los puntos de venta, pero hemos llegado a unos acuerdos fundamentales con 13 puestos de atención y la comercialización del Soat".



Varela dijo que en los próximos días llegará una habilitación adicional por parte de otra empresa de seguros que ampliará la cobertura.



El secretario de Movilidad anunció que "se adelantan los trámites para que, en próximos días, se implementen nuevos puntos de venta en la Secretaría de Movilidad y sus sedes. Tendremos apertura en nuestras oficinas y, en la medida de lo posible, de acuerdo a las disposiciones logísticas y técnicas que se requieran, podríamos extender este servicio a los CALI (Centros de Atención Local Integrada) y otras zonas de interés para la ciudadanía, y así tener más accesibilidad”.



De igual manera, se realizan los trámites para habilitar una línea telefónica donde la ciudadanía pueda denunciar cualquier acto irregular relacionado con la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



En esta reunión se definió una mesa de trabajo permanente para hacer seguimiento a esta situación en la ciudad.

Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda. Foto: Alcaldía de Cali

“Es la primera vez que un mandatario local nos entrega esta serie de herramientas para que a través de la Secretaría de Salud podamos trabajar temas como las auditorías conjuntas y podamos cortar, o por lo menos mitigar, ese desangre que nos generan algunas IPS que cobran siniestros que no fueron o generan servicios que no ofrecieron a la ciudadanía, porque hay un verdadero cartel de fraude que afecta este seguro y pone en serios aprietos a una herramienta de política pública como lo es el Soat”, dijo Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda.



“Se ha venido presentando un proceso de falsificación de eventos que se reportan no ocurridos a través de accidentes de tránsito, lo que está saturando la posibilidad del Soat, y esto nos obliga a todos a incorporar a la Fiscalía para poder intervenir este proceso irregular”, anotó el acalde Ospina.



La Secretaria de Salud informó que se reforzarán las auditorías a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud). “Vamos a hacer verificación de la accidentalidad real y los costos que tienen este tipo de eventos dentro del sistema de salud y las empresas aseguradoras, ya que el sobrecosto en accidentes, principalmente, donde hay lesionados, puede desestimular a las compañías para no asegurar a los motociclistas”, explicó Miyerlandi Torres.



Según la Secretaría de Movilidad de Cali, de las 230.000 motos matriculadas en la ciudad, el 40 por ciento no tiene Soat, siendo esta la segunda causa de infracción más frecuente en la capital del Valle en lo que va corrido del 2022.

