MÍO de Cali tendrá un vagón rosado para frenar el acoso contra mujeres

Desde el Concejo se pidió dimensionar las situaciones que incomodan o resultan agresivas para las mujeres en el uso de los buses y estaciones del Masivo Integrado de Occidente (MÍO):



El presidente de Metrocali, Oscar Javier Ortiz Cuellar, informó que se trabaja en el tema con las secretarías como la de Seguridad y Justicia y Bienestar Social.



En cinco años han sido judicializadas 59 personas, pero el subregistro y falta de denuncia es mayor.

La concejala Natalia Lasso Ospina dijo que la violencia contra la mujer se presenta en mayor porcentaje en el espacio público y de eso no se escapa el Sistema de Transporte MÍO, escenario donde se congregan hombres y mujeres como usuarios.



"La violencia y acoso callejero limitan la movilidad y el desarrollo de las mujeres en el territorio. Si bien en los años 2017 y 2019 se adelantaron algunas campañas de prevención, sectorizadas, en el año 2020 esto no ocurre y no hay una estrategia clara. Hay que conocer como Metro Cali, incorpora a la mujer en un sistema que debe brindar garantias e inclusion de forma permanente”, dijo Lasso.

El presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz Cuéllar, aseguró que se trabaja en el tema de acoso a la mujer en el MÍO, en actividades con las secretarías como la de Seguridad y Justicia y Bienestar Social.



Como medida preventiva se acudirá a ‘el boton rosado’ o de pánico para alertar este tipo de amenazas o de violencias contra la mujer.



Igualmente, se implementará ‘un vagon rosado’ en troncales y pretroncales para que las mujeres tengan espacios especiales dentro del sistema. Ortiz dijo que existen hoy limitantes porque el sistema está operando con un 35 por ciento de ocupación como medida preventiva ante el contagio.



Para el 'Vagón rosado' se aprovecharáne, principio, los ariculados con mayor espacio para hacerlo paulatinamente. Ese espacio puede ser escogido por mujeres que así se sienten más tranquilas en sus desplazamientos.

Mio y acoso a la mujer, un tema recurrente que demanda campañas permanenteshttps://t.co/w3LphShrry pic.twitter.com/0IHQbtSauX — concejocali (@ConcejoCali) August 6, 2020

El funcionario sostiene que se aplican los protocolos ordenados por el Ministerio del Transporte para la prevención de delitos contra la mujer en los Sistemas Masivos del país y con la Subsecretaría de Género de la Alcaldía se hacen campañas y promociones por el respeto a la mujer.



El sistema masivo cuenta con 66 efectivos de la Policía para custodiar estaciones principales y se trabaja en la iluminación de varias de las mismas.



Por delitos en contra de la mujer y la niñez se reportan 54 casos de personas judicializadas, así: 9 personas en 2015; 4 en 2016, 8 en 2017, 13 en 2018, 15 en 2019 y 5 en 2020.

"!NO! ¡Qué te dije que NO! Mi cuerpo es MÍO, yo decido, mi autonomía, yo soy MÍA, !Porque NO! ¡Qué te dije que NO!🎶💜"... Hoy en las calles de Cali cantamos contra el acoso. #DíaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/1fhzbiWvct — Manuela (@MarusaPaz) March 9, 2018

La concejala Natalia Lasso Ospina detalló que el Observatorio de Género del Valle del Cauca para el 2019 precisó que la mujer esta más expuesta a la violencia en el espacio público en un 47 por cientyo y en un 31 en la vivienda.



Lasso dijo que faltó seguir este año con las campañas de prevención de esa violencia en el MIO, "desaprovechando todo lo que significa el poder movilizar e informar a más de 250.000 pasajeros diarios. “Hay situaciones que afectan a las mujeres de manera diaria, más allá de la pandemia y ello amerita atención y motivación a la denuncia de forma permanente”, insistió.



Mientras que la concejala Ana Leidy Erazo Ruiz solicitó una campaña que cubra todo el Sistema de Transporte Masivo para que se informe sobre las violencias de género y convocar a la denuncia.



En ese sentido plantea establecer puntos de denuncia al interior de las estaciones cuando las mujeres sientan que han sido acosadas. “Es clave la pedagogía sobre violencias basadas en género para que todos podamos identificarlas y denunciarlas, dada la cantidad de mujeres que usan el sistema”, afirmó Erazo Ruiz.

La Policía realiza actividades de acompañamiento y de control en terminales y estaciones del MIO. Foto: Metrocali

Lasso Ospina llamó a involucrar en este tipo de campañas a las firmas operadores y la unión de recaudo, así como a la Secretaría de Cultura de Paz, para que las campañas integrales se hagan de forma permanente y no en fechas específicas. “Urge que puedan orientarse en aquellas rutas que cubren comunas donde hay más reportes de violencia contra la mujer y la familia”.



La segunda Vicepresidente del Concejo, María Isabel Moreno Salazar, destacó el interés del Presidente de Metrocali, convirtiendose así en un tema de ciudad y no solo en algo que ocurre en el transporte público. “Propongo que nos sentemos Metrocali, Casa Matria y Comisión de Género del Concejo para adelantar una campaña masiva a favor de las mujeres”.



El concejal Terry Hurtado Gómez aseveró que el debate devela como hay una mentalidad patrialcal que segrega a la mujer del eje de la participación y sus derechos. “Hay que reclamar la inclusión para la mujer en una realidad presupuestal”, sostuvo.

Aglomeración de personas en el transporte masivo ‘Mio, estación Unidad Deportiva Foto: Santiago Saldarriaga

Para el concejal Roberto Ortiz Urueña, "queda claro que los Sistemas de Transporte Público en América Latina son inseguros y en el caso de Colombia y Cali no somos la excepcion y hay maltrato a la mujer, la niñez y el adulto mayor. Podemos recurrir a las APP para la denuncia, iluminar sitios críticos en estaciones, paraderos y subestaciones, dotar de cámaras de video para soportar las denuncias, éste último que debe ser un elemento que tiene que acompañarse de la fuerza pública”.



El concejal Juan Martín Bravo Castaño destacó los anuncios de Metrocali a favor de la mujer, aunque preciso que ve un panorama oscuro para esa entidad.



La concejala Diana Carolina Rojas Atehortúa informó que el 60 por ciento de las mujeres utilizan más el MIO para la mayoría de sus tareas. “No podemos ver la violencia contra ellas como un tema de interés para las mujeres, porque si es así algo estamos haciendo mal”.



Pära la presidente del Concejo de Cali, Audry María Toro Echavarría, "es claro que el abusos se dan en aquellas rutas donde se desborda la capacidad en número de pasajeros, debido a que no hay controles de parte del coductor, lo que amerita estar revisando que los buses del sistema no transiten con sobrecupo”.