'Necesitamos resolver lo urgente y darle tranquilidad a la ciudad'

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, siguen sin llegar a un acuerdo para poner fin al litigio con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) por construcciones en cuatro kilómetros a la redonda que, para el mandatario de los caleños representa el 42 por ciento del suelo urbano de la capital del departamento.

El ministro Botero dijo: “Decisiones definitivas pues no las hay, pero hay una propuesta hecha en la mesa que nosotros esperamos que sea acogida favorablemente”. El ministro también señaló sobre un traslado de la Base que estas instalaciones fueron producto de una decisión administrativa.



El Alcalde reiteró que espera reunirse con el presidente Iván Duque para buscar una solución pronta:

El gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru), Nelson Londoño, expresó que el municipio insiste en el diálogo para evaluar la solicitud de un concepto técnico a la Fuerza Aérea que todo constructor debe hacer si quiere construir en esos cuatro kilómetros alrededor de la Base Marco Fidel Suárez.



Esto respondió el gerente de la Emru a EL TIEMPO, en aras de dar más claridad sobre una polémica que tiene enfrentados a dos estamentos del mismo Estado, luego de una acción popular de parte de la FAC y del Ministerio de Defensa en contra de la Alcaldía, fallada este año con medidas cautelares a la Alcaldía que restringen la construcción de edificaciones y que obligan a solicitar un concepto técnico a la misma Fuerza Aérea.

¿Cuál es la situación frente a la Base Aérea y qué es lo que realmente se afecta en la ciudad en materia de construcción?

La Fuerza Aérea interpuso una accion popular en diciembre 18 del año pasado y ordenó unas medidas cautelares para restringir construcciones alrededor de la pista de la Base Marco Fidel Suárez

¿Qué representa esa restricción de la acción popular de la FAC y Mindefensa contra el municipio?

Son alrededor de cuatro kilómetros y lo que pedían es que suspendieran unas licencias puntuales que habían allí en la carrera 80, en la carrera 5 con calle 70. Dos licencias creo de la acción popular de un proyecto que ya estaba en desarrollo y que se suspendieran todas las licencias expedidas que tuvieran más de 12 metros de altura y cuatro kilómetros alrededor de la pista, y obtener un concepto de altura de la Fuerza Aérea. Para toda licencia de construcción que se vaya a expedir en esos cuatro kilómetros alrededor, independientemente de de la altura, desde un piso, debe solicitar un concepto de altura ante la Fuerza Aérea.

¿Qué radio cubren esos cuatro kilómetros?

Representan el 42 por ciento del suelo urbano de Cali. Entonces hoy en día, cualquier licencia de construcción, sea remodelación, sea una reforma de la estructura o de lo que sea o una obra nueva debe hacer el trámite de concepto de altura con la Fuerza Aérea.

En la Emavi expresaron que el concepto técnico se pide sencillo a la FAC por una página web que es pública y que no hay que ir a Bogotá.

Sí. Es una página pública. Se tienen que ingresar unos planos, una topografía, se tiene que ingresar una certificación de topógrafo, se tiene que hacer un pago.

Pero no hay que ir a Bogotá, eso señalaron en la Emavi.

Lo que dice allí, la página, eso se demora y lo dice la Fuerza Aérea. Creo que se demora entre 25 y 30 días. Lo que nosotros hemos dicho es que, efectivamente, cuando hay que hacer el trámite salen unas direcciones en Bogotá, habla que es un tema presencial, si ellos dicen que ellos lo resuelven acá...

O sea que sí habría que viajar.

Un ciudadano común y corriente mira en la página si usted se mete como ciudadano mira aquí donde se hacen esos trámites aquí aparecen los datos de documentos, planos, puntos de atención Fuerza Aérea Colombiana, Bogotá distrito capital, avenida Eldorado.... Si yo me meto como ciudadano esto es lo que me sale; pueden que lo están haciendo acá seguramente. Pero ninguna licencia de construcción se puede expedir sin ese concepto de la FAC.

Vista aérea del terreno para ‘Ciudad Paraíso’ en el centro de Cali, según Emru, afectado por el litigio Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

¿Qué hay de malo en que la FAC pida ese concepto?

Uno, que como es producto de una demanda eso generó un ambiente complejo para la ciudad en torno a que cualquier inversionista que quiera venir a Cali, al identificar que hay una disputa legal entre municipio y la Fuerza Aérea, inmediatamente dice: ‘Me retiro, no voy a entrar’.

Así sea en este 42 por ciento porque no es en toda la ciudad...

Fundamentalmente en ese 42 por ciento. Nuestros inversionistas hoy en día preguntan cómo resolvemos eso porque no tenemos certeza en la norma. Si yo tengo un lote hoy en Cali y tengo un desarrollo planteado de 20 pisos yo no sé si lo puedo hacer. Entonces tengo que ir primero a hacer el trámite ante la Fuerza Aérea. Hoy en día los bancos para financiar cualquier proyecto inmobiliario en Cali, en esa zona primero te dicen que se tiene que resolver ese tema con la FAC para poder que hagan un crédito.

Estas son las construcciones que desataron toda la polémica. Los vuelos salen en dirección hacia ese lado. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

En la FAC dicen que todo esto se originó a raíz de unas edificaciones que no estarían cumpliendo la normatividad, entre la que figura la internacional que está por encima y que viene desde el siglo pasado, además de que la FAC es autoridad aeronáutica desde 2010.

Un tema clave es que este tipo de reglamentación que ellos hoy están buscando que se establezca en la ciudad para hacer todas la construcciones nunca ha existido en Cali. En 2010, ellos se constituyen en autoridad aeronáutica, pero del 2010 a la fecha ellos nunca le han dicho al municipio: ‘Yo soy autoridad en este aspecto y aquí esta el estudio'. Ellos lo debían hacer. Si yo me constituyo en autoridad de una zona. Además, en 2014 le remitimos a la Fuerza Aérea el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que estaba en discusión, la cartografía, los estudios, todo. Ellos son la autoridad, es decir, ellos son los que debian producir digamos esa información.

Pero en la FAC dicen que en cuanto al POT ellos no eran los competentes para definir y aprobar el mismo POT, había personas competentes y eran los miembros del Concejo que es el que aprueba o no aprueba los proyectos que presenta la Alcaldía...

Pero ellos sí lo conocieron y debieron decir lo que están diciendo ahora en ese momento y entregarle a la ciudad el estudio que soportara eso como autoridad aeronáutica.

Cuando de la Base Aérea van a Planeación, allí les dicen que están soportados en el artículo 347 del POT, el cual no tuvo en cuenta esas normas internacionales.

Yo lo que digo es, y nosotros en la Alcaldía, es que en esta discusión uno no se puede quedar. Es que el municipio le puede decir aquí está el oficio. Como municipio de Cali -el general Alfonso Lozano no era el actual director de la Emavi- se entregó el proyecto de Acuerdo, todos los estudios para que dijeran qué opinaban de eso.

¿No lo hicieron?

Ellos no lo hicieron ni la Fuerza Aérea ni el Ministerio de Defensa.

¿Pero el municipio convocó a la Fuerza Aérea?

La Fuerza Aérea recibió una información mediante un oficio y ellos respondieron sacando la opinión de un artículo, pero no en los términos de la demanda, solo ahora que aparece una situación puntual, van y demandan, pero no solo por esas licencias que les preocupa y que les afecta, sino por cuatro kilómetros alrededor.

Ellos dicen que se están poniendo en riesgo las operaciones aéreas, pero también en riesgo a quienes habiten esas construcciones en caso de que se levanten...

Ellos han dicho unas normas en las que se ampara la demanda. El juez le ha dado una medida cautelar. Lo ha dicho el Alcalde y lo repito, nosotros tenemos que encontrar necesariamente un punto medio de acuerdo que nos permita seguir conviviendo sanamente, pacíficamente y en armonía como lo hahecho durante 86 años con la Escuela Militar de Aviación.

¿Cuál es ese punto medio?

Lo que hemos dicho es no necesariamente el punto de encuentro es, exclusivamente, lo que la Fuerza Aérea está proponiendo y lo que ellos están proponiendo es un escenario posible, pero hay otros escenarios donde se puede garantizar la seguridad en las operaciones aeronáuticas de la FAC y de la Escuela Militar de Aviación sin restringir y dar al traste con la transformación urbana de Cali en estos cuatro kilómetros y que la ciudad tiene programadas y planteadas en su POT.

¿Según la Alcaldía, cuáles son los escenarios que la FAC propone?

Básicamente es aplicar la norma tal cual como está escrita y es que en esos cuatro kilómetros alrededor pasando los conos de aproximación (por donde salen los aviones) solo se podrá construir 45 metros de altura y que esos 45 metros solo se podrán desarrollar en aquellos lotes, manzanas que estén a 960 metros sobre el nivel del mar que es la altura de la pista. Si está a más de 960 metros ya no son 45, sino 35 y si está por debajo ya no serán 45 sino 55, pero es un tema que deja muchas zonas de la ciudad afectadas en términos de alturas.

¿Cómo cuáles?

Donde la ciudad tiene las zonas de mayor transformación urbanística, de la 25 a lo largo del Corredor Verde y de la 25 hacia el centro. Si se viene de la 25 al centro, la altura y el terreno se van inclinando o sea que nos van dando que los edificios mas altos a la larga se podrían hacer mas cerca de la Base y en zonas donde todavía no hay proyectos de renovación, mientras que en sectores en San Nicolás (centro), las alturas van a quedar muy bajas. Entonces, lo que estamos diciendo, como lo tienen otras ciudades del país, lo tienen Bogotá, Medellín, Ibagué, buscamos una sectorización de esos cuatro kilómetros, no es un tema ni por manzanas como ellos están proponiendo, sino una sectorización que garantice la seguridad en las operaciones aéreas y que permita que la ciudad se transforme y tenga un tema de mayores alturas.

¿Sectorización no es similar a la propuesta de manzanas?

No es similar. Es un tema donde ninguna ciudad del país lo tiene por manzanas porque un avión no va variando manzana manzana. Es por sector de operación que se le define. Lo que estamos diciendo es que ese acuerdo puede ser y se puede construir, pero en un diálogo entre Fuerza Aérea y municipio. No es que la Fuerza Aérea dice adóptelo y ya.

Pero en la Fuerza Aérea expresan que la propuesta de las manzanas fue acordada con el municipio.

Esa fue la propuesta que ellos trajeron y la propuesta que ellos siempre han planteado y lo que el municipio les entregó en un primer momento, Planeación municipal, información para hacer ese trabajo. Planeación les entregó un modelo, una topografía de la ciudad para hacer ese trabajo, pero nosotros nunca hemos dicho que estamos de acuerdo. Nunca hemos dicho que estamos de acuerdo con esta metodología.

Pero hablan de que hay mesas de trabajo. Entonces, la Alcaldía no participa en estas mesas...

Sí han habido reuniones con la Fuerza Aérea en este proceso. Por la demanda evidentemente se han hecho unos trabajos con ellos, pero estos trabajos no es para decir que ya estamos de acuerdo con una propuesta que ellos traigan. Lo que nosotros planteamos es tienen una propuesta, el municipio tiene su propuesta también, sentémonos a dialogar y lleguemos a un acuerdo.

FAC anunció entregar su propuesta en agosto o septiembre. Pero al entregarla entonces no servirá de nada...

Nosotros creemos que sí puede servir, pero si lo vemos en el escenario que estamos planteando. Es muy complejo aquí está y que el municipio diga, ya listo, yo ya lo adopto sin hacer ninguna revisión. No es responsable de parte del municipio hacer eso. No es solo el tema de la alturas.

En la Base se realizan operativos de formación a pilotos de otros países para combatir a grupos armados ilegales y narcotráfico, por acuerdos bilaterales. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

¿No?

Las alturas buscan que la ciudad se transforme, las zonas donde necesitamos transformar, necesitamos generar espacio público pero yo puedo liberar como estamos haciendo es renovación urbana pero las otras manzanas donde sí puedo construir necesito subir en altura porque son proyectos costosos que requieren encontrar un punto de equilibrio en lo económico. Si nosotros acogiéramos literalmente lo que ellos están planteando, pues dónde queda el modelo de ordenamiento adoptado por la ciudad, a través de su Plan de Ordenamiento Territorial, dónde queda todo el ejercicio de planificación de mediano y largo plazo que hemos hecho. Entonces tenemos que cruzarlo con todo eso, lo que ellos produzcan con lo que nosotros también hemos trabajado y estamos seguros de que podemos construir un escenario donde ellos puedan operar de manera segura, entendiendo que una pista localizada en el centro de la ciudad que la absorbió y que la ciudad necesita transformarse porque además su área en esos cuatro kilómetros es donde tenemos toda la infraestructura del sistema de transporte masivo.

¿Qué comprende esa infraestructura?

Allí están las troncales de la carrera perimera, de la avenida 3, las troncales de las calles 13 y 15, la troncal de la carrera 15, la futura troncal de la simón bolivar y calle 70, está el corredor verde, que va de norte a sur de la 25 y 16, c omo el que va a ir por la séptima. Está la mejor infraestructura en términos de sistema vial y de servicios públicos y demás. Si la ciudad no aprovecha eso que ha construido a través de su historia, pues estaríamos cometiendo un error. Además las ciudades necesitan densificarse. Como lo dice el Alcalde, entre menos lo movamos, la ciudad para resolver su movilidad lo que dice es que nos movamos menos, que cerca al trabajo y que se mueva a través del sistema de transporte masivo. No se puede reducir que yo me voy 10 metros más o 5 metros más. La ciudad es mucho más compleja que eso y tenemos la necesidad de cruzar eso con lo otro que la ciudad quiere, cómo hacemos viable la operación de una pista en el centro de la ciudad, porque ya se nos quedó en el centro, mientras dure allí, porque en la ciudad sí se ha planteado por algunos, es un tema de un escenario que también se tendrá que contemplar.

¿Qué se puede hacer?

Hoy el Alcalde lo ha dicho: 'Construyamos ese escenario de acuerdo para seguir conviviendo para seguir haciéndolo como lo hemos venido haciendo en los últimos 86 años'; pero no desde una imposición, desde un escenario donde nos impongan una norma urbanísticas. Qué busca el municipio que llegado ese acuerdo podamos tener tranquilidad en términos de normas urbanísticas para todo este territorio para este 42 por ciento de Cali, por qué mientras haya esta incertidumbre que no sé qué puedo hacer las inversiones y demás van a ser muy difícil traerlas. Es un ambiente negativo para toda la ciudad, en especial, para este sector. Necesitamos resolver cómo va quedar este sector en términos normativos, pero sin bloquear la transformación de la ciudad desde su Plan de Ordenamiento Territorial.

¿La Base está bloqueando esa transformación?

Hoy en día sí porque con lo que ellos están planteando en términos de alturas y demás hay temas que quedan restringidos. No estamos llegando a las alturas para poder que los proyectos sean viables.

¿Habla de proyectos como 'Ciudad Paraíso' para renovar el centro de Cali?

Y de otras zonas de renovación que estamos mirando.

¿Pero, 'Ciudad Paraíso' no está alejado de la Base? Está en el centro de la ciudad.

Está dentro de los cuatro kilómetros. Estamos a 2,5 kilómetros de la pista. Lo que nosotros le hemos dicho a la Fuerza Aérea: 'No sé si ustedes evaluaron las implicaciones que tenía esta demanda para la ciudad', pero el hecho de que haya una demanda del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea contra el municipio ya es una señal de que en la ciudad hay un problema. Es el Estado contra el Estado.

¿Cuál es la altura que necesita 'Ciudad Paraíso'?

Hemos planeado alrededor de 70 metros en términos de altura, pero como surgió esta demanda, pues tenemos que hacer la tarea, radicar y que ellos vengan, visiten y miren, pero ese no puede ser el escenario en la ciudad, que cada vez que se vaya a hacer un proyecto tenga que gastarse tres o cuatro meses discutiendo con la Fuerza Aérea si me da 50 metros, 60 o 70. No. Las ciudades necesitan seguridad judicial, normas urbanísticas, que un inversionista sepa que cuando compra un lote en Cali pueda saber desde que lo que puede hacer.

En la FAC hablan de que han avanzado en su propuesta. ¿Municipio también tiene avances en la suya o están esperando arrancar de cero con la FAC?

Hemos avanzado, sabemos por estudios que hemos hecho. Con expertos que hemos contratado.

¿Con quiénes?

Con expertos aeronáuticos.

¿Quiénes son?

Uno de una firma que se me olvida el nombre, de Medellín creo que es la firma que contrató Camacol, por ejemplo; además de un experto aeronáutico que contrató Planeación municipal y con ellos, haciendo el análisis de las normas que trae a colación la FAC de las condiciones en la ciudad en términos de edificios existentes vegetación, torres, postes en esta zona.

Usted habla de que el municipio planea concertar, ¿pero también que la Base piense o contemple la idea de trasladarse no sé si ahora o a futuro? Escuchando a los congresistas dejan la sensación de que la Base tuviera que trasladarse.

Nuestra posición hoy es que necesitamos resolver lo urgente y lo urgente es darle tranquilidad a la ciudad.

¿Pero el municipio contempla un traslado, teniendo en cuenta lo del desarrollo que usted me está hablando?

Es un tema mucho más complejo. Es que ya nosotros como Administración con el tiempo que nos queda es resolver este tema que tenemos.

Pero si el municipio tuviera más tiempo...

Pensar en un traslado de la Base Aérea es un tema que requiere 20 años o más. Cuando uno mira, eso lo han planteado distintos actores y no es un tema nuevo en la ciudad.

De hecho en la FAC dicen que es cíclico

Yo no diría que es cíclico. Yo diría que es de vieja data. Es un tema que algunos expertos identifican como una necesidad. Ciudades que han reconvertido aeródromos en espacio público. Hay ejemplos. Santiago de Chile lo está haciendo y otras ciudades, pero es una discusión a largo plazo. Ya es un tema que se esa administración dice si se tiene que discutir, si se quiere trabajar a largo plazo, pero en esta administración lo responsable es lograr un acuerdo para seguir conviviendo.

No obstante, se dice que el interés podría ser otro. Se habla de unos intereses particulares, de sacar la Fuerza Aérea para utilizar este terreno de 164 hectáreas. Si se mira este tema surge la pregunta de si no habría dónde más construir. ¿Cali tiene terrenos dónde construir?

Lo único concreto en esa discusión es lo que está escrito en el POT actual y el POT plantea un tema de la transformación de un aeroparque. Si pregunta qué es lo oficial, ese un objetivo del POT para largo plazo.

Pero aprovechar el terreno de la Base para construir...

Es especular sobre algo que nadie ha dicho, no hay soporte para eso.

¿Cali tiene terrenos dónde construir?

Tiene área de expansión y tiene suelo de transformación. Queremos transformar nosotros esa área de expansión.

¿Dónde está?

En el sur.

Allí están los ejidos y 'Ecociudad Navarro', la cual no ha prosperado.

Pero ni siquiera hay un proyecto formulado para el traslado (de la Base). No es responsable hacer comentarios de parte nuestra sin saber cuánto cuesta el traslado. Otros actores lo pueden comenzar a promover como idea, pero hoy el interés es resolver y dejar esto resuelto. Es un tema relevante para la ciudad.

¿Y si no hay acuerdo con la FAC?

Hay un escenario complejo. Obviamente, el municipio está demandado, es un tema que está ahí. Si no hay un acuerdo hay un escenario jurídico en el cual se tendrá que resolver eso, pero nosotros no queremos llegar allí. Hemos planteado lleguemos a un acuerdo, construyámoslo. Esto requiere que nos movamos. Ya la discusión de si se va o no se va es de otro nivel. Si hay voluntad de parte de la Fuerza Aérea estamos listos.

¿No ha habido voluntad de parte de la FAC?

Hasta ahora estamos con una demanda.

Pero dicen que han tratado de explicarle al Alcalde y que no se ha podido.

El Alcalde tiene un equipo que ha estado al frente de eso y se ha estado allí.

¿Cuántas veces se han reunido?

En el último mes, al menos tres o cuatro reuniones.

¿Si no hay acuerdo, jurídicamente qué hará el municipio?

El municipio apela ante el Tribunal.

¿Se ha resuelto algo?

No se ha resuelto.

Entonces, ¿cómo avanzará 'Ciudad Paraíso'?

Sigue avanzando, pero igual hay que tener claridad en esto, que cualquiera pueda saber consultando la norma que obedezca a una transformación en la ciudad.

En conclusión, la idea del municipio y por la cual no ha habido acuerdo es que la FAC no requiera más el concepto técnico a quien desee construir en esos cuatro kilómetros a la redonda.

Esa es la idea, que lleguemos un acuerdo, se vuelva norma urbanística y ya cada quien sabe qué puede hacer.



