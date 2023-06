El cruce de frases entre la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, volvió a rodar por las redes sociales.



En mayo, el congresista pidió celeridad en la ampliación de la avenida Cañasgordas, entre Cali y Jamundí. Roldán replicó que él era quien se había opuesto años atrás a ese proyecto vial.



)

Sánchez apuntó en redes este comentario: "Hay una clase política que se ve mal con nuestros resultados. Esta vía es responsabilidad exclusiva de la Gobernación que lleva años en el poder, tienen varios congresistas y tienen poco para contar, por eso su mayor interés es no colaborar y poner en duda nuestra gestión”.



En el mismo mensaje refirió que la obra en la avenida Cañasgordas dispone de estudios y diseños en fase 3 y se le solicitó la información técnica a la Gobernación para avanzar. “Nos pidió más tiempo y seguimos a la espera”.



La Gobernadora respondió: “Usted condenó a Cali y Jamundí a cinco años de trancones ¿y ahora viene de salvador? En 2018, con dólar a $ 3.282, usted radicalizó la gente, cerró puertas al diálogo y acabó con la obra. ¿En 2023 con dólar a $4.200 y una obra 30 por ciento más cara viene a pedirla?”

Roldán sostiene que en 2018 la ampliación de ese corredor vial estaba lista, financiada y con el dinero asignado, lo que representaba un avance de movilidad importantísimo para el sur de Cali e incluso para el suroccidente de Colombia.



Y anota que una protesta impulsada por Duvalier Sánchez habría llevado a la cancelación de este proyecto.



La ampliación de la avenida Cañasgordas, que conduce de Cali a Jamundí, es uno de los proyectos del Valle del Cauca que entró en el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional. Para el desarrollo de la obra, el congresista solicitó a la Gobernadora y a su equipo de trabajo técnico integrarse y así “poder sacarlo adelante todos juntos”.



La mandataria apuntó: “miren la incoherencia: Ahora el Representante pregunta por el estado de la obra y nos pide los estudios. A ver si entendí, entonces ¿la persona que tumbó la obra hace cinco años viene a pedir los estudios de lo que él mismo arruinó?”.



De acuerdo con Roldán, "el problema hace cinco años no fue la valorización, fue que usted con su capacidad oratoria radicalizó a la gente y no nos dejó espacio al diálogo”, señaló.



Sánchez señala que, entonces, el proyecto de la Gobernación era acudir a la valorización. “Dilian pretendía hacer la obra 100 por ciento con recursos de valorización, incluso la gente ya tenía las facturas en su casa con el cobro...

A mí en lo personal me parece mezquino que gasten energía buscando desinformar e impedir la obra. Si la ampliación no se hace no pierdo yo, esto no es un triunfo personal, a mí me eligieron para que al Valle le vaya bien”.



La Gobernadora insiste en que la obra hubiera salido 30 por ciento más económica. “Según Fenalco los caleños pierden en promedio 87 horas al año en los trancones, lo que equivale a más de tres días y medio de sus vidas. ¿Cuántas horas de trancón usted le aumentó a la gente de Cali y Jamundí?”, señaló.



Y anotó que “por supuesto que en el Valle del Cauca vamos a sacar adelante la ampliación de la Avenida Cañasgordas, pero no gracias a usted, sino a pesar de usted".

