Menos contaminación ambiental y auditiva y más tranquilidad en las calles vivieron los caleños en el Día sin carro y sin moto.



El contraste fue el comercio que no pasó por sus mejores ventas en el día. De noche esperaban repuntes.

Antes de las 7:00 de la mañana, numerosos carros y motos circularon para no caer en sanciones por las 12 horas de restricciones.



William Vallejo, secretario de Movilidad, señaló la aceptación de la mayoría de caleños. “Luego de más de cuatro horas, el balance era de un poco más de 60 personas que no lo acataron y la inmovilización de 12 vehículos”.



El funcionario dijo que en materia de transporte público se dio atención sin ningún tipo de alteraciones. “Metrocali viene realizó el recorrido en las distintas estaciones del sistema y tenemos también seguridad en las vías, con acompañamiento de la Policía”.



El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) reportó resultados positivos en cuanto al aire y ruido, pero se esperaban anoche registros totales.



Sin embargo, la jornada se vio empañada por un joven que hizo dos disparos, al aire y al piso, cuando agentes de Tránsito le inmovilizaron su motocicleta por incumplir el decreto. El hombre dijo que no era para agredir a nadie, pero fue detenido por la Policía.



El parque automotor de Cali es de unos 768.000 automotores, de los cuales, 700.000 dejaron de circular ayer ya que el decreto del Día sin carro y sin moto contempló 28 excepciones.



"Hay una reducción considerable en los decibeles de ruido ambiental, que es uno de los factores negativos que genera nuestra movilidad particular motorizada, que en algunos puntos de la ciudad supera lo permitido por la OMS", dijo Vallejo.

