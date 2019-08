'Decisiones definitivas no las hay por construir cerca de Base Aérea'

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que frente a la polémica por las alturas de las construcciones alrededor de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que aún no hay ninguna decisión. Sostuvo hay que una propuesta del Ministerio y la Fuerza Aérea que espera sea acogida por la Administración municipal.



Inclusive, la propuesta que maneja la Fuerza Aérea y el Ministerio no convence a la Alcaldía de Cali ni a gremios de la construcción, como la Cámara de Construcción (Camacol).

El ministro Botero dijo: “Decisiones definitivas pues no las hay, pero hay una propuesta hecha en la mesa que nosotros esperamos que sea acogida favorablemente”.

Frente al tema de un traslado que ha surgido por parte de algunos congresistas, el ministro Botero dijo: “Aquí lo han explicado de todas las maneras que el Comando Aéreo de Combate fue una decisión administrativa, la persona que manejaba la base tenía muchísimas funciones y se abrió una de las funciones, el CACOM ha existido desde 1933 aunque no se llame así y sirvió para la guerra con el Perú”.



El ministro Botero agregó: “Yo ya pienso que la propuesta es esa, nosotros dimos todo lo mejor que teníamos para buscar una solución y cuando uno combina todos los proyectos ve que el nivel de afectación debidamente ponderados es del 1%, así las cosas hay del otro lado el principio de precaución para las operaciones aéreas, que ese es un principio que tiene que ser observado para tomar esta decisión”.



El ministro de Defensa agregó que si la Alcaldía no acepta la propuesta que se trajo a la ciudad de parte de ese Ministerio: “Estaremos en un estadio diferente”.



El Alcalde señaló: “Como alcalde de Cali no puedo aceptar que la Fuerza Aérea se convierta en el parámetro del desarrollo de la ciudad y eso lo tenemos que hablar. Los admiramos y los respetamos, pero tenemos que mirar que es lo que la FAC pretende hacer con Cali. Nosotros somos los que tenemos que decirles cómo vamos a desarrollar la ciudad y no ellos a nosotros. Aquí nos trajeron una propuesta en la que flexibilizaron unas alturas en determinados sectores, pero no está claro el resto de la ciudad”. Anotó que espera reunirse pronto con el presidente Iván Duque. "“Lo único que les puedo decir es que la reunión fue positiva en el sentido de que por lo menos avanzamos, en algo se flexibilizaron en términos de las construcciones. Para mí como alcalde es muy difícil negociar el futuro de Cali desde el punto de vista de su desarrollo con la Base Aérea, espero que con la venida del presidente Duque la próxima semana esto se solucione”,, dijo el mandatario local.



Gremios de construcción, como la Cámara de Construcción (Camacol) tampoco están convencidos con la propuesta que la Fuerza Aérea ha venido desarrollando, tras la polémica que surgió luego de que una acción popular interpuesta por la FAC y el Ministerio de Defensa, debido a construcciones alrededor de la Base Aérea fue fallada este año en contra del municipio.



