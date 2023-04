La Policía Metropolitana de Cali capturó a una mujer de 20 años por presuntamente haber cometido extorsión. Al parecer, fingió su propio secuestro y le exigió una suma de dinero a su novio para el supuesto rescate. Cuando las autoridades llegaron, la encontraron en compañía de otro hombre, con quien parecía mantener una relación sentimental.

Los hechos sucedieron en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Según narraron las autoridades, la mujer le había dicho a su novio que la habían raptado en un carro en el barrio Uribe. Posteriormente, le envió por correo fotografías bajadas de internet, indicándole que esas eran las pruebas del supuesto secuestro, en estas se podía ver a una joven con heridas en el cuerpo.



Luego, procedió a pedirle 5 millones de pesos a cambio de su liberación. En la negociación, bajó el pedido a 3 millones de pesos y horas después se contactó con su pareja por WhatsApp, diciéndole que ya estaba libre gracias a que unas amigas le habían prestado el dinero, pero que de todas formas necesitaba la suma para devolverla en su totalidad.

(Puede leer: Siete policías deberán pagar cárcel por ayudar a bandas criminales en Cali).

“El Gaula de la Policía Metropolitana de Cali atiende de forma inmediata una denuncia de un secuestro de una ciudadana de nacionalidad extranjera en el municipio de Yumbo. En estas actividades investigativas se logra determinar que se trataba de una simulación de secuestro de la supuesta víctima”, dijo el brigadier general Daniel Guadrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, a medios de comunicación.



Sin embargo, se descubrió que en realidad la mujer no había sido secuestrada: “Se determina que esta supuesta víctima como principal autora y en compañía de otra persona, con quien al parecer mantenía otra relación, extorsionaban a esa pareja sentimental a quien le pedían el dinero”, explicó Guadrón.

(Además: Revelan parte de salud de la sobrina de Francia Márquez, herida de bala en Cali).

#Colombia • El GAULA de la Policía Metropolitana de Cali atendió una denuncia de secuestro de una ciudadana extranjera.



Sin embargo, durante las investigaciones, se determinó que se trataba de una simulación de secuestro por parte de la supuesta víctima,... pic.twitter.com/EU1ToFBaYY — Randy Correa (@RandyCorreaVE) April 28, 2023

“El Gaula, como estaba asesorando y acompañando a la víctima -a la que estaban extorsionando- se dirigen al lugar donde esta mujer dijo que estaba. Se puede determinar que no tenía lesiones, que no había ninguna incidencia de dinero y esta persona manifiesta que no tenía ninguna situación de secuestro y que no quería exigirle un dinero a su pareja sentimental”, continuó narrando el general.



Finalmente, indicó que la persona fue capturada por extorsión y otros delitos como concierto para delinquir, simulando el secuestro. Más tarde, se supo que se presentó ante un juez de control de garantías, quien la dejó en libertad, pero permanece vinculada al caso.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-Reclamos por homenaje de Concejo a Esmad al paso de recorrido de Dilian en Siloé

-Cae presunto violador serial que habría atacado a al menos siete mujeres en Cali

-El trágico final de una mujer trans venezolana en avenida de Cali