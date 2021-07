Símbolos urbanos del paro que crearon una nueva identidad en Cali

Una persona que en la actualidad recorra Cali se dará cuenta que la ciudad ha cambiado.



La estatua de Sebastián de Belalcázar ya no está; el popular sector de Puerto Rellena lo rebautizaron como ‘Puerto Resistencia’, el Paso del Comercio ahora lo llaman ‘Paso del aguante’, el Puente de los mil días ya es ‘El puente de las mil luchas’, al barrio Calipso le pusieron ‘Apocalipso’, y así otros sectores cambiaron su identidad por cuenta de sus habitantes.

A este nuevo paisaje urbano esto se le suman algunos CAI que fueron incendiados y luego convertidos en improvisadas bibliotecas comunitarias, y el Monumento a la Resistencia, edificado por artistas y la comunidad de Puerto Rellena.



Así mismo, esquinas y grandes muros de la cotidianidad se convirtieron en lienzos perfectos para plasmar mensajes y reflexiones en gran formato sobre la situación caleña y colombiana.

En diferentes sectores de la ciudad se han creado murales con mensajes impactantes. Foto: Santiago Saldarriaga

Esto ha hecho que lo de capital de la salsa ya no tenga la misma dimensión que hace pocos meses. Ahora se habla de indignación o inconformidades, incluso, algunas personas prefieren llamarla la ‘capital de la resistencia’.

Una generación con nuevos símbolos

La reconocida psicóloga, Gloria Hurtado, explica que los símbolos no son estáticos y que cambian según la época.



“Yo creo que cada época tiene su símbolo e ideología, y es válido que existan nuevos, lo que pasa es que los que protestamos son las generaciones que no queremos aceptar nuevos símbolos, que los nuestros son los perennes y los eternos, pero eso totalmente válido y sano”, dice.



La psicóloga pone de ejemplo el monumento en ‘Puerto Resistencia’, que considera una obra “sana, valiosa e impactante”.



“Esa mano para un muchacho es una ‘machera’, pero para una persona de edad es una agresión. Entonces tumbar la estatua de Belalcázar para unas personas es un logro, mientras que para otras, es una agresión”.

Así quedó Sebastián de Belalcázar, el 28 de abril, casi caída en el pedestal. Ya la imagen fue retirada. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Por eso considera que no hay símbolos universales para todo el mundo, sino según cada generación y su nivel de apertura mental.



"Ya no va a haber el símbolo universal para todo el mundo, cada uno de acuerdo a su generación, a la apertura que pueda tener mental. Me parece sano que se construyan símbolos para la generación de hoy que es una completamente diferente”, agrega.

‘A Sebastián de Belalcázar lo pueden poner en otra parte pero no como símbolo de Cali’

Sin lugar a dudas, para la psicóloga Gloria Hurtado, en la ciudad existen nuevas identidades a las que considera oportuno preguntarse sobre qué tan falsa es una o la otra.



“Lo de Sebastián de Belacázar me parece tenaz, porque es un asesino y lo teníamos en la ignorancia completa. Es decir, la historia nos contaba mentiras. Es como si en Medellín pusieran una estatua de Pablo Escobar, que si bien hizo muchas cosas, era un asesino”, comenta.



Y agrega: “A Sebastián lo pueden poner en otra parte, pero no como símbolo de Cali. Las nuevas generaciones saben que es un asesino. ¿Qué les estaríamos diciendo?”.

Arte comunitario

*Andrés Giraldo es un estudiante de Diseño Gráfico que junto a otros amigos decidió empezar a pintar en un muro de Bellas Artes los rostros de al menos 60 víctimas mortales (entre manifestantes y fuerza pública) que ha dejado el paro.



En su día a día en esta labor considera que gran parte de las intervenciones que se han hecho en la ciudad van de la mano con la comunidad en general.



“Se han presentado intervenciones de artistas pero los ciudadanos han querido intervenir, por ejemplo, en el mural de los rostros se han acercado personas a pintar. También en los murales de la quinta también hubo participación de personajes del común”, indica.



Para Giraldo, estas nuevas expresiones artísticas que se presentan en la ciudad también se han convertido en una manera de “acercar el arte o las prácticas artísticas a la ciudadanía referente a sus inquietudes y manifestaciones frente a la situación social”.



“Hay un cambio, ya que el arte muestra que es también participación. No es un arte de artistas hecho para artistas sino que es una estética participativa que incluye la indignación social y la necesidad de entablar diálogos con la sociedad y para ser escuchados”, concluye.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.





JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI

