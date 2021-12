Los positivos para coronavirus han provocado que primero el Gran Combo de Puerto Rico, luego Rey Ruiz y Fruko y sus Tesos hayan determinado no intervenir en la celebración de remate de año en la capital del Valle del Cauca.



Silvestre Dangond, ganador del Latin Grammy a mejor álbum de cumbia-vallenato, informó el lunes que se le repitió el positivo para coronavirus. Su estado de salud se complicó desde la semana pasada.



​"No muy buenas noticias. Lamento decirles que estoy positivo para covid. Esperé hasta el último momento, pero en realidad, sabía que iba a ser positivo porque me siento muy mal, tengo mucha tos, pero muchísima tos, mucho malestar. Entonces, nada, quería informarles eso porque en realidad se avecinaban unos conciertos", dijo Silvestre en un video.



El artista, nacido en Urumita (La Guajira), dijo que "lo importante es que nos cuidemos y que la gente salga pronto de esto y algo importante es que se hagan la prueba todos los que han tenido contacto conmigo en los últimos días”.

El pasado viernes se anunció la cancelación del Gran Combo para el Súper Mega Concierto en Cali. Ocho de sus integrantes dieron positivo para el coronavirus.



El sábado fue el cantante cubano Rey Ruiz. “Estamos contagiados. El fin de semana fuimos tres parejas y cuatro resultamos positivo esta semana. Debido a esta situación no voy a poder llegar a Cali”, dijo el artista, de 55 años.



Apuntó que "Estoy inservible como cantante. No estoy en condiciones para cantar. Es la primera vez que me sucede esto en 30 años”.

Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido como Fruko, anunció que el sábado se aprestaba a presentarse en 'La Gran Fiesta de Los Hogares Colombianos', dirigida por Jorge Barón.

"Como media de precaución y en aras de proteger al público y al equipo de producción del canal RCN, mi equipo de trabajo y yo nos realizamos una prueba Covid que lastimosamente fue positiva para mi y otros 4 miembros de nuestra orquesta", informó.



Por esa situación tampoco acudirá a compromisos en la Feria de Cali.

