Los cuestionamientos a los avances en las obras del Puente de Juanchito, que produjo una airada reacción de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, contra el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, tiene un nuevo capítulo.



En redes, el empresario y líder de Asodisvalle, Jeison Aristizábal, se sumó a las críticas de la mandataria contra el Congresista y lo trató de ‘Payaso de circo’.



“Oiga señor Duvalier Sánchez deje el circo, yo recuerdo a usted en el paro del 2021 peleando con la Policía para que dejaran entrar la minga que venía a bloquear vías en Cali y Clara Luz Roldán debió cerrar fronteras para impedirlo, mucho payaso de circo”, publicó en redes el ganador del premio Héroe, de CNN, citando el cuestionamiento de la Gobernadora a Sánchez.

Oiga señor @DuvalierSanchez deje el circo, yo recuerdo a usted en el paro del 2021 peleando con la policía para que dejaran entrar la minga que venía a bloquear vías en cali y @ClaraLuzRoldan debió cerrar fronteras para impedirlo, mucho payaso de circo https://t.co/ix6LmvLs1S — Jeison Aristizabal (@Jeison_HeroeCNN) July 19, 2023

El Congresista, quien no se había pronunciado ante los señalamientos de la mandataria, aprovechó el ‘trino’ de Aristizábal para dar una respuesta general a esta situación.

Estimado @Jeison_HeroeCNN, estoy desconcertado con este ataque airado al video de un elefante que ofendió a la gobernadora.



Se equivoca en la referencia mía sobre el Paro, me confunde usted con el personero, quien hoy tiene una investigación por esos hechos y segundo, no… https://t.co/fExGQsxVcu — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) July 20, 2023

“Estimado Jeison Aristizábal, estoy desconcertado con este ataque airado al video de un elefante que ofendió a la Gobernadora. Se equivoca en la referencia mía sobre el Paro, me confunde usted con el Personero, quien hoy tiene una investigación por esos hechos y segundo, no conocía ese nivel de patanería. Si quiere defender lo indefendible puede hacerlo sin ofenderme”, empezó la publicación del Representante.



“Creí que usted defendía los intereses de la gente más vulnerable y se ponía de su lado, ¿cómo explica usted 9 años y tres gobernaciones para hacer un puente? ¿Cuánto tiempo de vida ha perdido la gente en ese trancón? Quedo con la duda si le presta su cuenta a la gobernadora Clara Luz Roldán, coinciden en los mismos términos y referencias para atacarme, equivocándose ambos”, prosigue la publicación.



Por último asegura: “Yo no me disfracé de elefante, ¿para qué? si el puente en sí mismo ya lo es. Ayúdeme con su amiga ¿Y el puente pa' cuándo? Usted es un líder muy valioso, por favor no se haga al lado de los corruptos, no pase de héroe a villano”.



