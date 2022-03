Una infraestructura de tres pisos y que abarca 1.242 metros cuadrados recibirá a mujeres víctimas de violencias en el barrio Laureano Gómez, en el oriente de Cali.

Será una edificación con consultorios, salones para talleres, auditorios y zonas verdes.



La inversión alcanzaría unos 9.000 millones de pesos (1.600 millones con cooperación internacional para dotación) y ya existen los diseños. Se espera recaudar los recursos para ejecutar obras y abrir el año entrante.



(Lea también: Rechazo por el asesinato de niña en el norte del Valle)



Así lo informó la secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, al hablar de la ciudad segura para mujeres y niñas del territorio, teniendo en cuenta que el oriente caleño comprende el 30 por ciento de toda la población.



Es por ello que sigue la campaña ‘Cali se pinta violeta’, como un mensaje en rechazo a las violencias contra las mujeres.



“Vamos a prestar los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género, su atención psicosocial con cita previa y jurídica”, dijo la funcionaria. Explicó que esta sede será Casa Matria Oriente con el nombre de Katherine Eslava Rivera, quien fue una activista por los derechos humanos.



La subsecretaria de Equidad de Género de Cali, Ofir Muñoz, dijo que se busca generar articulación con la comunidad y trabajar masculinidades no violentas y equitativas. “No suplantamos la ruta de atención, pero acompañamos el enfoque de género”, anotó.



Solo en enero de este año, Medicina Legal registró 20 homicidios de mujeres en el Valle del Cauca, ocho de los cuales, sucedieron en Cali; dos más, en Tuluá; dos, en Yumbo; dos más, en La Unión; de a uno más, en Cartago, Ansermanuevo, Bugalagrande, El Cairo y Buga.



(Además: El espacio público en Cali se mantiene en el ojo de la polémica)



De acuerdo con el Observatorio de Género del Valle (Ogen), entre enero y diciembre de 2021 hubo 17 feminicidios en la región, 45 por ciento menos que en 2020.



Según la Policía de Cali, en los primeros 10 meses de 2021 hubo cinco feminicidios en Cali.



Según la Patrulla Rosa de la Policía, los feminicidios en la ciudad disminuyeron en 75 por ciento. El Ogen indicó que hasta octubre de 2021 hubo nueve homicidios de mujeres en Buga; ocho, en Jamundí, y tres, en Guacarí.



El Observatorio de Género del Valle del Cauca informó que los domingos y los lunes son los días en que más casos de violencia intrafamiliar se registran en el departamento, entre la 1:00 y las 3:00 de la mañana.



En el 64 % de los casos no se usa ningún tipo de arma, seguido por 35 % con armas contundentes y 1 % con arma blanca. El 92 % de casos, en área urbana.



Entre enero y julio de 2021 hubo 793 casos de violencia intrafamiliar en Cali; 555 fueron por violencias entre parejas.



(Lea también: Lo que se sabe de hombre al que decapitaron y dejaron sin pies en Jamundí)



Cali cuenta con 11 comisarías de familia, pero no todas operan por falta de personal, según el Concejo.



“Hago el llamado a la Administración para que disponga las líneas de información y rutas de atención”, expresó la concejala Alexandra Hernández.



CALI