Investigan asesinato de directivo de instituto, tras rescate de rector

Al rector del Instituto Técnico Superar (ITS), Jairo Bladimiro Onofre, se le escurren algunas lágrimas cuando recuerda su secuestro desde el pasado 28 de diciembre.

No solo porque el docente, de 50 años, estuvo alejado de su familia y allegados que estuvieron pendientes de su regreso sano y salvo, sino por el asesinato de su amigo y también directivo del ITS, en Popayán, Mauricio Bucheli López.

Este crimen conmocionó al sector educativo del Cauca y ensombreció más lo que empezó como un doble secuestro hace cuatro meses y medio, por lo que la Fiscalía indicó que sigue la investigación.

Las pesquisas continúan, luego del rescate del rector del ITS que se registró el 15 de mayo pasado y, según el Consejo Regional Indígena (Cric) y la guardia indígena de la zona, fue por la presión de las autoridades de estas comunidades en el norte caucano. El Cric, en un comunicado, aclaró que en este rescate no intervinieron ni el Gaula del Ejército ni la Fiscalía.

Onofre pudo escapar de sus captores el miércoles. Al hacerlo llegó a una vivienda en zona rural de Tacueyó, en Toribío, norte de Cauca, donde se resguardó. Finalmente, el docente fue entregado por la guardia indígena a la Fiscalía y al Gaula del Ejército. Al tiempo, tres presuntos secuestradores fueron retenidos por la guardia indígena., quienes quedaron a disposición de la Fiscalía. Según este estamento, fueron detenidos y acusados del delito de secuestro extorsivo agravado, cargo que no aceptaron ante un Juzgado de control de garantías.



En cuanto al cadáver de Buchelli, de 40 años, fue encontrado en un predio del corregimiento El Palo, en Caloto, en el norte de Cauca. Tenía una cadena y un candado adherido a su cintura, además de un pasamontañas en el rostro.



La víctima había sido secuestrada con el rector Onofre, ese 28 de diciembre. Aquel día, ambos habían quedado de encontrarse para viajar hasta Corinto, donde se realizaría un negocio. Se habla de que, además, adelantaban actividades de promoción de la institución educativa.



Según la Fiscalía, los secuestradores exigieron, en un comienzo, 2.000 millones de pesos y luego, 1.500 millones.



Bucheli se había reunido, en un comienzo con Onofre, en Santander de Quilichao.



POPAYÁN Y CALI