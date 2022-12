Sigue candente el debate entre la Alcaldía de Cali y los operadores que ponen a funcionar el MIO por generar alternativas que permitan mejorar el sistema de transporte.



Durante el lanzamiento del alumbrado público, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no dejó de lado esta temática y reiteró que el MIO debe mejorar sus servicio.



(También lea: Temen que Cali quede varada, si el MIO llega a parar: reacciones ante crisis)

Además aseguró que los corredores donde pasan los buses se desperdician: “Solamente pasan los carros del MÍO y la frecuencia de uso es precaria, cuando tenemos el trancón en el corredor adyacente”.



Ante este panorama, el mandatario considera que en ese mismo carril del MÍO podría haber un servicio VIP para que las personas lleguen rápido a su trabajo con una tarifa diferencial y una provisión de flota.



(Además: Un hombre no podía salir de su casa por su obesidad y fue rescatado)



Aunque inicialmente muchas personas pensaron que se trataba de autos particulares VIP, el alcalde Ospina aclaró que se trata de buses VIP que tengan la posibilidad de transitar por el corredor del sistema.



“Jamás he dicho servicio VIP para vehículos particulares que quieran transitar por los corredores del MIO, he dicho que la transformación podría tener buses VIP que puedan transitar por el corredor exclusivo”, dijo el mandatario, que además planteó la necesidad de tener rutas directas en sitios de mayor demanda, para hacerle frente al transporte pirata.

Sigue la crisis

Mientras los cuatro concesionarios que operan el MIO hablan de la posibilidad de no seguir operando los buses por deudas del Distrito con estos privados, el alcalde Ospina y el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, salieron al paso a dar respuestas.



Explicaron que desde 2018, cuando se destinó el pago del Fondo de Estabilización del MIO (Fesde) como propuesta de salvamento del sistema, los cuatro concesionarios -Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, ETM y Unimetro- han recibido casi 500.000 millones de pesos, del Distrito y Gobierno. Así lo señaló el alcalde Ospina frente a la deuda desde junio de este año, de más de 80.000 millones de pesos con operadores.



El mandatario recordó que transportar cada pasajero del MIO cuesta 6.000 pesos, de los cuales, el usuario paga 2.400 pesos y el resto lo subsidia el Gobierno local.



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, dijo: “Reconocemos que se adeuda el diferencial tarifario de este año”.



CALI