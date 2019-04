Sigifredo López rechaza preclusión a Fiscal en caso de falsos testigos

La Corte Suprema de Justicia precluyó la indagación contra el fiscal que ordenó la detención de Sigifredo López, único asambleísta del Valle sobreviviente, por la presunta participación en el secuestro y asesinato de los 11 ex diputados del Valle.



"Todos los ciudadanos debemos acatar las decisiones de la justicia, así no ls compartamos. En este caso no la comparto porque el Fiscal utilizó faltos testigos para ponerme preso. esos testigos están condenados por falso testimonio y fraude procesal. Todos fueron instrumentalizados por el Fiscal", dijo López, quien analiza la posibilidad de.acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 11 de abril del 2002 un grupo de uniformados, que resultaron ser guerrilleros de las Farc, se llevaron en un bus a 12 diputados con el pretexto de un posible atentado al edificio de la Asamblea Departamental del Valle, en el centro de Cali.



El 18 de junio del 2007, en lo que las autoridades aseguran fue un 'fuego amigo' entre dos cuadrillas de las Farc, murieron 11 de los diputados. Sobrevivió Sigifredo López, liberado el 5 de febrero del 2009.



El 16 de mayo del 2012 López fue capturado por la Fiscalía colombiana. Una de las pruebas presentadas sería un video hallado en el computador del abatido Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, en el que se observaba parcialmente a una persona con características físicas similares a las de López, cuando se preparaba el secuestro de los diputados del Valle.

Peritazgo no avaló prueba

Los peritazgos sobre el video no confirmaron que fuera el exdiputado López.



También se incluía la declaración de Reinaldo Valencia, alias 'Cabezón', presunto integrante de las Farc, quien relacionaría a López en el secuestro de sus colegas. El declarante cambió su versión más de una vez y en octubre de 2011, ante Justicia y Paz, tras acogerse a los beneficios de pena alternativa, dijo que fueron el senador y expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Adolfo Muñoz, director de la fundación Nueva Esperanza, quienes lo llevaron a incriminar al exdiputado.



Testigos del caso fueron condenados por falso testimonio y fraude procesal. López interpuso una denuncia contra los Fiscales que participaron en el proceso por el cual fue detenido cuatro meses.



En octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que la exfiscal Martha Lucía Zamora no tuvo responsabilidad ni influyó en la captura del exdiputado del Valle. Era investigada por abuso de función pública y falso testimonio.



Esta semana la Corte Suprema dictó preclusión en el caso contra el fiscal García, en el proceso de prevaricato por acción.



López señaló que en su caso destapó una fábrica de falsos testigos que fueron condenados, pero no los fabricantes.