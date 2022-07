El secuestro de los 12 diputados del Valle empezó el 12 de abril de 2002. Luego se registró la masacre de 11 asambleístas, cinco años después, y Sigifredo López continuó secuestrado.



Permaneció otros dos años en algún lugar de las montañas del país hasta que fue liberado el 5 de febrero de 2009.



La búsqueda de reparación por parte del exdiputado se remonta desde hace más de cinco años.

Precisamente, su caso llegó inicialmente al Tribunal de Cundinamarca con una demanda contra la Nación por esos siete años de cautiverio.



Fue así que en 2017, el Tribunal de Cundinamarca condenó a la Nación por la detención y declaró responsable a la Fiscalía por los perjuicios para López por su captura en 2012, señalándolo de traicionar a sus propios compañeros.



Ganó la demanda por 557 millones de pesos, en aquella época por concepto de daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y violación de sus derechos.



Tras la masacre de los 11 diputados, el 18 de junio de 2007, Sigifredo López ha contado que estuvo deprimido en su cautiverio hasta que pudo volver a la libertad.



Siempre ha asegurado que la muerte de los diputados se produjo en un enfrentamiento entre guerrilleros.



Relató que unos días antes se enfrentó con el comandante que los mantenía cautivos y en castigo, “por grosero”, fue separado del grupo.



En sus relatos ha dicho que el día de la muerte de los diputados lo primero que escuchó fueron dos disparos y luego otros dos más.



Como pensó que era un rescate, se tiró al piso y empezó a escuchar ráfagas y gritos.



Cuando todo se detuvo, preguntó por sus compañeros y le dijeron que ya los habían sacado. Solo unos días después se enteró de su muerte por la radio.



Sin embargo, el 16 de mayo de 2012 fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por una presunta complicidad en el secuestro y homicidio de sus 11 compañeros.



El 14 de agosto de ese mismo año le levantaron la medida de aseguramiento porque no había pruebas suficientes para determinar que era el responsable de este hecho.

Sigifredo siempre sostuvo que era inocente y que lo estaban incriminando.



En el proceso se encontró que había falsos testigos. Ayudó que Gustavo Arbeláez, conocido como 'Santiago', coordinador del secuestro, explicó que López no tuvo relación con el plagio.



"La Fiscalía le ofrece disculpas a Sigifredo López por sus actuaciones y por la privación de la libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la medida de aseguramiento", dijo en esa época, el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.



En septiembre del año pasado, López pidió la expulsión de los exintegrantes de las Farc de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando la senadora Sandra Ramírez dijo que los secuestrados tenían comodidades frente al hacinamiento en las cárceles del país.



Ahora, el Consejo de Estado ordenó a la Nación la reparación económica al exdiputado Sigifredo López por su secuestro a manos de las desaparecidas Farc.



Su cautiverio se inició cuando estaba con sus otros 11 asambleístas, el 11 de abril de 2002 y culminó el 5 de febrero de 2009.



Según el fallo, el Consejo indicó que la Nación, con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Asamblea del Valle, deberá pagarle 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, "por concepto de perjuicios morales".



El alto estamento anota que "las autoridades tenían conocimiento del riesgo al que estaba expuesto el exdiputado porque, de acuerdo con el Tribunal, habían sido "advertidas de forma directa, específica y diáfana".



Sigifredo López fue el único sobreviviente de este secuestro político, quizás el más doloroso e impactante en la historia de Colombia.



También fue otra víctima y ha asegurado en estos últimos años que mantiene su dolor y no olvida cómo sus compañeros fueron asesinados.



