Los asesinatos de dos pasajeros de taxis causaron desconcierto en menos de dos horas en distintos sitios del Distrito Portuario en el Pacífico colombiano. Uno de los conductores salió herido.



Al anochecer del viernes 5 de mayo, un taxi avanzaba por vecindades a la entrada del sector de Rockefeller.



El carro de servicio público llegaba al barrio El Modelo, ebrre las comunas 7 y 8, cuando por el lado del pasajero se aproximó una motocicleta. Entonces, sonaron detonaciones de arma de fuego.



Las autoridades indicaron que ese motociclista le descargó un arma de fuego al viajero Marlon Ferney Banguera Muriel, quien había abordado el taxi para una carrera en un sector cercano a Casa blanca.



Mientras que el taxista, de 24 años, fue alcanzado por un impacto en la cabeza y fue llevado a la sala de urgencias de una clínica de esta ciudad portuaria.



Las autoridades indicaron que el atacante usaba una camiseta con el nombre de una empresa de energía y aparentemente obró en solitario, lo que está en investigación. Se movilizaba en una moto Yamaha línea N-Max, de color blanco.



Marlon Banguera iba de pasajero en taxi cuando le dispararon en Buenaventura. Foto: Archivo particular

Banguera Muriel, de 33 años, conocido según la Policía, como 'Perry', murió en el acto.



Allegados llegaron al sitio y, en medio de llanto y expresiones de dolor, lo identificaron.



El reporte de la Policía Valle dice textualmente que el hombre asesinado "registra anotaciones en SPOA (sistema de información de la Fiscalía General de la Nación), como indiciado por los delitos homicidio en los años 2012 y 2015.



Así mismo, supuesto concierto para delinquir año 2016 y por presuntas extorsión y violencia contra servidor público ese mismo año.



El informe no precisa si pagó condenas por esos casos.



El informe policial anota que en este caso se investiga ajuste de cuentas como presuntos móviles.



Asesinato en barrio La Perla

La Policía Valle reportó que el mismo viernes se presentó el asesinato de otro hombre que había usado un taxi y cuando descendía le dispararon en Buenaventura.



La agresión fue consumada por pistoleros contra Angel Herney Valencia García, de 38 años, cuya muerte fue casi en el acto en el barrio La Perla, en la comuna 12.



Agentes del servicio de Inteligencia (Sijín) se encargaron de las diligencias preliminares de Ley.



La víctima, que sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo, no registra anotaciones, señaló la Policía.



El autor del crimen aparentemente escapó a pie del lugar. No hay claridad sobre los móviles del homicidio. Hasta ahora, los dos casos no tienen relación.

