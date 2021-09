Rechazo y reclamo por más seguridad tras atentado a la Contralora de Cali

Mensajes de solidaridad ha recibido la contralora de Cali, María Fernanda Ayala Zapata, quien ayer fue víctima de un atentado.



Sicarios que se movilizaban en motocicletas dispararon en repetidas ocasiones a la camioneta en la que se desplazaba Ayala únicamente con su conductor. Un video probaría que el ataque a la funcionaria tenía la intención de asesinarla.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció en su cuenta de Twitter que se definió una recompensa de hasta 200 millones de pesos “para esclarecer y capturar a quiénes han atentado contra nuestra contralora María Fernanda Ayala”.



Ospina agregó que “las actividades de control fiscal a nuestro gobierno y anteriores deben seguir con responsabilidad y exigencia”.



La Contralora sostuvo que no ha recibido amenazas en su contra y que está adelantando las investigaciones de carácter fiscal que le competen.



“Toda mi solidaridad con la Contralora Distrital de Cali, María Fernanda Ayala, víctima de un atentado hoy contra su integridad. El ejercicio del servicio público no debe ser amenazado bajo ninguna circunstancia”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán quien pidió a la Policía y la Fiscalía dar con los responsables.



La servidora pública relató que se desplazaba con su conductor en el momento del atentado. “Cuando me dirigía a una reunión con mi equipo de trabajo en la Contraloría sufrí un atentado en el barrio Centenario. Iba con mi motorista. Fuimos víctimas de varios disparos. Gracias a Dios, tanto él como yo no sufrimos ningún percance”, relató Ayala.



En la camioneta impactaron cuatro disparos, tres por la parte derecha y uno más en la izquierda. La Contralora reveló que ella viajaba en las sillas de atrás del carro y que los disparos retumbaron en sus oídos.



El Concejo de Cali rechazó los hechos violentos. Flower Rojas, Natalia Lasso y Carlos Andrés Arias, Presidente y Vicepresidentes del cabildo, se solidarizaron con la funcionaria y solicitaron a las autoridades aclarar los hechos que generaron este ataque.



Desde al Asamblea del Valle también hubo mensajes de apoyo a la contralora. Su presidente, Manuel Torres, afirmó que “el hecho exige todas las investigaciones a que haya lugar y amerita el fortalecimiento de los esquemas de seguridad”.



Le brindarán seguridad

Ayala relató que vivió momentos de angustia. "Cuando se dan los disparos, yo vengo en la parte de atrás del carro y los disparos salieron de la nada, no sé si salieron de la izquierda o de la derecha, pero sí los siento, no los logro ubicar. Mi motorista me dice: es un atentado y yo le digo: no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue y seguimos hasta el CAM".



Cuando la funcionaria llegó al Centro Administrativo Municipal ven que el carro tiene disparos en la parte trasera, a los dos lados.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, afirmó que un grupo de protección especial de la institución quedó a disposición de la Contralora en su residencia y sitio de trabajo y que se esperan los estudios de seguridad que realice la Unidad Nacional de Protección (UNP).



El director seccional de Fiscalías en el Valle, Jhon Freddy Encinales, afirmó que se iniciaron las indagaciones preliminares del atentado y que se dispuso de un fiscal especializado que estará en frente de las investigaciones, así como un equipo de criminalística e investigación de campo.

