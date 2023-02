Solo unas horas antes de ser asesinada, Shaina Vanessa Pretel había participado en una reunión en la que expresó su convicción en la defensa de las mujeres trans, en especial de las afro.



Un video muestra su punto de vista y recibe los últimos aplausos por su talante ante la vida.

En la noche del domingo 26 de febrero, Shaina Vanessa estaba en el barrio El Poblado II, en la comuna 13, en el oriente de la capital del Valle del Cauca.



Una versión indicaría que al menos dos personas irrumpieron en el apartamento de la mujer trans y la atacaron a bala.



Hasta ahora, la Policía no ha entregado detalles sobre las circunstancias y móviles del ataque.



Shaina Vanessa fue llevada hasta la sala de urgencias del Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde la declararon sin vida horas más tarde.



La mujer, de 28 años, estaba entre quienes participaban en organizaciones sociales para defensa de su comunidad.

Mi ilusión es algún día tener una casa muy grande y llevarme todas las niñas que sufren y no tienen dónde dormir ni qué comer FACEBOOK

El sábado había expresado, en una reunión de ‘AfroResistance’, su posición sobre el respeto a la vida sin importar color de piel ni orientación sexual.



"Mi ilusión es algún día tener una casa muy grande y llevarme todas las niñas que sufren y no tienen dónde dormir ni qué comer; para que no pasen trabajos, para que se paren en la cabeza y nadie les diga 'me debes tanto de arriendo, te vas'...Nada, parese allí, la casa es de una compañera que se llama Shaina y usted no me puede sacar”, dijo.



Valeria Summer habló de "Shaina Vanessa Pretel, mujer trans negra de la ciudad de Cali, hermana de vida y madre de muchas jovencitas trans afro. Estoy muy triste e impactada por el homicidio de Shaina, en especial porque justo estuvimos en nuestro segundo encuentro de mujeres AfroResistance y habló mucho sobre sus sueños, anhelos y esperanzas, por lo que me rompe el corazón saber que fueron parte de sus últimas palabras. Nos arrebataron a una mujer trans negra que tenía sueños totalmente transformadores".



La fundación Santamaría apuntó: “Fue víctima de 'Transfeminicidio' nuestra parcera, amiga y hermana Shaina Pretel en la ciudad de Cali en el barrio El Poblado II ¿Hasta cuándo tendremos que exigir que se nos garantice la vida? Pedimos justicia”.



#Colombia ⚠️🏳️‍⚧️Raza e Igualdad rechaza enérgicamente el transfeminicidio de Shaina Pretel, ocurrido el 26 de febrero en #Cali.



Urgimos a las autoridades colombianas para que se investiguen los hechos y sancionen a las personas responsables. @FiscaliaCol @PGN_COL @DefensoriaCol https://t.co/5R26ZIRPx7 — Race and Equality (@raceandequality) February 27, 2023

Race and Equality Colombia, Raza e Igualdad, escribió su rechazo al transfeminicidio de Shaina Pretel.



Voces T Fund Palmira expresó: "las más sinceras condolencias a todas las persona que la querían. Fue un placer conocerte querida Shaina, ahora ya te encuentras en un lugar mejor, Dios perdone tus pecados, te saque de pena y te lleve hacia la luz hermana. Descansa en paz".



Las concejalas Tania Fernández y Ana Erazo expresaron su rechazo ante el asesinato y pidieron que se determine quiénes son los responsables.

