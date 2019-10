‘Las campañas sí se pueden ganar sin agresiones al otro’

La nueva gobernadora del Valle del Cauca fue recepcionista y luego, secretaria ejecutiva de la litografía Lito Ruiz. Fueron los primeros empleos para ayudar a su familia, mientras en las noches estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Libre de Cali.

Es Clara Luz Roldán, quien se describe como una mujer sencilla, que trabaja incansable y que ayer durante el cierre de la contienda electoral en el departamento, alzó los brazos, ratificando su victoria.



“Esta ha sido una campaña en la que recorrimos todo el Valle del Cauca. Fue una campaña en la que demostramos que si se puede ejercer la política sin agresión, sí se puede hacer política con altura, con propuestas de construir en conjunto, sin agredir a nuestros contendores. Es un mensaje para todas la campañas de aquí en adelante”, dijo ayer la mandataria electa desde su sede de campaña.

“Cuando las cosas se hacen bien como lo hemos hecho durante 25 años. Siempre nos hemos dado a las comunidades”, reiteró señalando que en ese cuarto siglo ha trabajado de la mano con el senador dirigente político Roosvelt Rodríguez. “Nos hemos dado al servicio de las comunidades”, sostuvo Roldán.

#ElValleSigueEnVos💛

Felicito a @JorgeIvanOspina, candidato de mi partido. Dije que trabajaría de la mano con quien ganara la Alcaldía y así lo haré con Jorge Iván. ¡Trabajaremos juntos por Cali! — #ClaraLuzGobernadora (@ClaraLuzRoldan) October 28, 2019

La nueva gobernadora hizo, además, un llamado a los jóvenes para empezar a tomar liderazgo. Nacida el 10 de abril de 1961, la gobernadora electa confesó que en cada dificultad vio una oportunidad y tras cada problema, una solución. Aseguró que nunca se resignó. Se convenció de que a través de la educación superior podría mejorar sus condiciones de vida y brindarles a sus hijos un mejor bienestar.



Por ello, se dispuso a estudiar Administración de Empresas, en la Libre, en la jornada nocturna, y a sus clases llegaba a diario en su motocicleta. Además de Administración de Empresas estudió una especialización en Derecho Laboral. Roldán destacó que su vida y la crianza de sus hijos, Claudia Bibiana y Jairo Alfonso, no hubieran sido posible sin una mujer llamada Enelia. Ella se convirtió en su bastión, dijo.



“Mis hijos y el servicio a la comunidad han sido mi razón para luchar por mi región”, expresó.



En la urbanización La Flora se cuentan historias sobre el afloramiento de la abnegada labor social de Clara Luz Roldán. Los habitantes decidieron que ella los debía representar y la eligieron como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Al tiempo, se sumó a un grupo de entusiastas universitarios que constituyeron el movimiento ‘Nueva Generación’.



“Desde el inicio de mis actividades como líder estudiantil, mi motivación fue buscar mejores oportunidades para la gente; eso me llevo a vincularme a la vida política, desde donde he impulsado la educación y la formación para el trabajo como el camino para lograr superar la brecha social que existe en Cali”, sostuvo la nueva gobernadora.

“Lideré el proceso más grande de titulación y formalización de predios en Cali. 1997”, manifestó.



Recordó que en Coldeportes manejó tres banderas: la promoción de la paz, la unión y la salud, sumó un rosario de logros y se hizo merecedora de la exaltación de los atletas, quienes la distinguieron con la 'Orden Olímpica en grado Medalla Dorada’.

Roldán felicitó a Jorge Iván Ospina como el alcalde electo de Cali. “Vamos a trabajar con él. Tendrá en mí a una amiga y una colaboradora para continuar el desarrollo del Valle”. Dijo que continuará con el trabajo que inició Dilian Francisca Toro.



CALI