Si rompemos el aislamiento va a crecer el contagio: Alcalde de Cali

"En la plazoleta del Centro administrativo Municipal (CAM) no se repartirán mercados", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ante la llegada masiva de personas en busca de alimentos en la mañana del martes.



El gobernante dijo que se emprenderá un proyecto para atención en el territorio con apoyo de la Iglesia y las asociaciones comunitarias.

"Los trabajadores y los empresarios y comunidad, en general, deben entender que si rompemos el aislamiento va a haber una propagación de virus. Por eso, pido, de corazón, que guarden su aislamiento en su hogar", dijo el Alcalde.

📣 #ATENCIÓN ¡No más desinformación!



En la Alcaldía y el Coliseo El Pueblo, NO se repartirán mercados. Adelantaremos un proyecto de seguridad alimentaria en el territorio con organizaciones comunitarias. #TodosEnCasa. @JorgeIvanOspina.👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/OoyWujkeCh — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 24, 2020

En ese sentido, les pidió a los empresarios que no convoquen a sus trabajadores sino tienen un trabajo esencial , como los de servicios públicos o de salud, seguridad alimentaria o aseo.

A quienes me piden sacar al Ejercito y el Esmad por q" algunos con ansiedad piden alimentación, les notifico que se seguirá con las fases planificadas de seguridad alimentaria en los barrios, en cumplimiento de las actividades para este " Periodo Especial " — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 24, 2020

A quienes trabajan al día, considerados como trabajadores independientes, Ospina dijo que la Alcaldía va a llevar a sus hogares el kit de seguridad alimentaria para que no tengan que movilizarse.



"En la Alcaldía no se van a repartir mercados ni alimentos. Vamos a adelantar un proyecto de seguridad alimentaria en el territorio, a través de la iglesia y organizaciones comunlaes y comunitarias, desde el Estado. Pero no se deben trasladar", dijo Ospina.



En el coliseo El Pueblo donde se recibirán los alimentos, como sitio de acopio, pero no se repartirán allí.​ Esos alimentos luego se entregarán en un proceso ordenado.



Anunció que a partir del martes se levanta el pico y placa para todo el personal de salud , hasta nuevo aviso.

Todos en Cali deben estar seguros que a nadie se les va a cortar los servicios públicos , hoy llegamos a 1700 reconexiones — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 23, 2020

Empresas Municipales de Cali (Emcali) avanza en un plan de reconexión del servicio del agua pára quienes estaban bajo corte por mora en los pagos. La tarea comprende 17.099.



El mandatario señaló que "todos en Cali deben estar seguros que a nadie se les va a cortar los servicios públicos , hoy llegamos a 1700 reconexiones".

Alcalde @JorgeIvanOspina tenga bien claro que la gente le tiene mas miedo ver sufrir a sus hijos por hambre que al Covid19.

¿Cuál es la estrategia de la alcaldía de Cali para evitar una hambruna?

¿Cómo podemos ayudar?

¿Qué debemos hacer? pic.twitter.com/ulOJ1ITsWd — Elmer José Montaña G (@elmermontana) March 24, 2020

El secretario de Seguridad, Carlos Rojas, dijo que la movilización que se presentó en la mañana del martes corresponde, en su mayoría, a vecinos que habitan en sectores de Santa Rosa, Sucre y El Calvario. Llegaron más de 250 personas.



"Es una población vulnerable extrema. Nos piden que les ayudemos a garantizar su estadía en alojamientos como hoteles o casas. Estos eventos se seguirán presentando. Se trata de tener una respuesta institucional. Invitaría a que la ciudadanía nos ayuden a la responder,.



"Tenemos una oferta clara de generar alimentación y atención para proteger a las familias. Se trata de no reproducir el sensación de pánico", dijo.