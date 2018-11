‘Si no mejora servicio de transporte, la piratería en Cali no acaba’

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró que no puede atacar la piratería mientras el servicio de transporte no sea bueno. “Esa actividad se irá acabando en la medida en que el sevicio sea bueno (...) si no tenemos esos vehículos hoy no tendría usted en qué moverse. Usted ve que la gente se da puños por subirse a un carro pirata. Eso quiere decir que no tenemos buses y la gente tiene que tener en qué moverse”.

Las palabras del mandatario generaron polémica entre algunos ciudadanos de la ciudad y, en especial, de taxistas que piden más controles a los carros y motos que, pese a ser particulares, prestan servicio público sin tener el permiso respectivo. Algunos de los que reaccionaron a la postura del Alcalde señalaron que esos controles deben endurecerse, sobre todo, en el sur y en el suroriente de Cali hacia la vía a Jamundí.



El alcalde Armitage reconoció que aún el sistema MIO no se ha fortalecido para sacar toda su flota de 976 buses del masivo a las calles. Mientras tanto, el número de pasajeros que utiliza el servicio de transporte tradicional, es decir, que corresponde a las busetas, microbuses y colectivos aumentó en el primer semestre de este 2018 frente al mismo período del año pasado.

De acuerdo con un informe del programa ‘Cali Cómo Vamos’, en el primer semestre de este año, en el transporte público tradicional de Cali se transportaron 27,4 millones de pasajeros, cifra 3,1 por ciento superior a la registrada en el mismo lapso del 2017.



Desagregando por tipo de vehículo, en el primer semestre de 2017 se transportaron 11,4 millones de pasajeros en busetas cifra 1,0 por ciento inferior a la registrada en el mismo período de 2017. En contraste, los microbuses y colectivos transportaron 16,0 millones de personas, dato 6,2 por ciento superior a la que se arrojó entre enero y junio de 2017.



Este panorama y el llamado sobre el uso del sistema MIO en la capital vallecaucana fue analizado ayer en convocatoria de ‘Cali Cómo Vamos’ y RCN Radio, en la Cámara de Comercio de la ciudad, a donde asistió el Alcalde, así como el secretario de Movilidad del municipio, Juan Carlos Orobio.



Además se analizaron temas como incumplimiento de normas, infraestructura vial, alternativas para la congestión y la necesidad de que la población tenga más conciencia en respetar las señales de tránsito.



De hecho, un informe de ‘Cali Cómo Vamos’ sobre movilidad y tránsito da cuenta de que entre enero y agosto pasado se impusieron 259.779 comparendos por infracciones en la ciudad. Esta cifra representó un incremento de 14,4 por ciento frente al mismo período de 2017. Se destaca que agosto es el único mes en lo corrido del año que registró una reducción en el número de multas, en comparación con el mismo mes de 2017.



Así mismo, durante el análisis a la movilidad en Cali, algunos asistentes se mostraron inquietos por los resultados en la aplicación de la tasa por congestión o contaminación, autorizada por el Concejo cuando aprobó el acuerdo 0401 de 2016.

Esta es la tasa que tiene que ver con los conductores que desean circular en el día de la restricción del pico y placa y que para hacerlo deben pagar un valor anual de cerca de 2’578.680 pesos.



El secretario Orobio dijo que la tasa por congestión relacionada con el pico y placa debe mantenerse. “Hay que sostenerla, seguirla administrando, evaluando y haciendo los ajustes necesarios. Pero creo que la medida ha permitido tener controlado el tema de los permisos especiales”, sostuvo el funcionario.



En cuanto al pico y placa para las motocicletas, el alcalde manifestó que no lo implementará.



Anotó que en la obra de la vía Panamericana que contemplaría el tercer carril no existen problemas con los predios, porque ya todos han sido adquiridos.



Con respecto a los trabajos de rehabilitación en la vía a Cascajal van en proceso. Aseguró que se empezó a pavimentar la zona de la salida del corregimiento El Hormiguero.



