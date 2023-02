Allegados de la familia de Yuliana Loaiza aseguran que la joven madre de un niño, de 6 años, vivió un infierno con quien era su pareja sentimental.

Fue así que una vez, el hombre la dejó encerrada con su pequeño hijo, convirtiéndose en una relación tóxica de agresiones verbales y físicas, y en amenazas constantes de muerte, de acuerdo con los informes que la Policía Metropolitana de Cali ha venido recibiendo para reunir pruebas que permitan con la Fiscalía dar con quien dejó su cuerpo abandonado en el río Cauca.



(Lea también: Un hombre habría abusado de una niña en una fiesta, en casa de sus amigos)





El cadáver fue encontrado la semana pasada, a la altura del Paso de la Torre, en Yumbo.



Yuliana había desaparecido el pasado 26 de enero de su vivienda, en el barrio Calimío, en el nororiente de Cali.



(Además: Cae uno de los más buscados por sicariato en 'frontera invisible' de Palmira)



Horas después fue hallada en el río Cauca. Sin embargo, las primeras declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general José Daniel Gualdrón, daban cuenta de que no se había podido establecer la causa de la muerte, generándose todo un misterio.



No obstante, para personas cercanas de la joven madre, todo apuntaría a su expareja sentimental, pues declararon a las autoridades que la habría amenazado con matarla, si ella lo dejaba.



(Lea también: Habla profesor señalado por fuerte regaño a un estudiante en Cali)



El caso está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía.



Hasta ahora no hay capturas por este hecho, pero las autoridades reiteraron que la expareja es sospechosa, así como se están recogiendo más testimonios para descartar otros posibles autores.



(Lea también: '¡Aquí no se dicen groserías, brother!': regaño de maestro a estudiante en Cali)



CALI