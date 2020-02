‘Yo sí hice la prueba pero solo pedí que no me grabaran’, dice Armero

Ante cuestionamientos porque habría evadido un retén del Tránsito, en un vehículo tipo camioneta marca Ford, el jugador Pablo Armero, quien juega en el equipo de segunda división de Brasil, fue llevado el domingo a la estación de La Vorágine.



El futbolista, quien hizo parte de la Selección Colombia, dijo que no pasó por encima del retén sino que pidió ir a la Estación para no interrumpir la única vía. Y que le molestó que le fueran a grabar cuando no se estaba resistiendo a las autoridades.

Los guardas de Tránsito informaron que Armero se negó a practicar la prueba de alcoholemia, por lo cual se le aplicó la Ley 1696 de 2013, con inmovilización de su vehículo en los patios oficiales.

“Yo estaba de acuerdo con la prueba, pero pedía que no tenían porque estarme grabando. Yo no me accidente, ni arrolle a nadie”, dijo el jugador al programa El Vbar de Caracol..



“Voy para Pance como cualquier persona. Yo no evadí el control de los guardas le dije que fuéramos a la estación de Policía y no causáramos un trancón porque es una vía única. Era un procedimiento normal porque me tienen que grabar un poco de personas y el señor me habla como provocándome”, declaró.

https://twitter.com/juanfotosadn/status/1231632005118464003?s=20

El carro del deportista fue llevado a los patios de la Secretaría de Movilidad. Armero dijo que con apoyo de su abogado seguirá el proceso.



En opinión de Armero, se le violó el derecho a la privacidad. “Yo sí iba a la prueba pero los policías me empezaron a presionar y a decir que no la quería hacer. Me puse nervioso con tanta gente que me grababa”.