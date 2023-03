El establecimiento comercial Severo Sinvergüenza afronta fuertes cuestionamientos de las autoridades de Cali y de algunos ciudadanos. Los videos que se han difundido en redes sociales dan cuenta de cómo los empleados no solo venden waffles artesanales en forma de penes y vaginas, sino que hacen todo un show con los clientes.

"Hay unos límites. El límite es el respeto. Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos. No es la Cali que queremos publicitar en el mundo", sentenció Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de la ciudad, previo a una visita que realizaron al local.

La inspección a la wafflería artesanal, ubicada en el Parque del Perro, trajo consigo varios requerimientos: no podrán permitir el ingreso de menores de edad, deberán polarizar los vidrios con el objetivo de que las escenas que tienen lugar dentro no puedan ser visualizadas desde el exterior y tendrán que controlar el comportamiento de sus empelados.

"Si no cumple la norma, será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, enfatizó Dranguet para medios locales.

(Además: 'Severo Sinvergüenza' fue intervenido por autoridades: estas son las condiciones).

#ATENCIÓN 🚨

El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, anunció una visita al establecimiento ‘Severo Sinvergüenza’ tras la reciente polémica por los videos explícitos y dijo que si no cumple la norma, será cerrado.



¿USTED QUE OPINA? pic.twitter.com/sGLjef9mDw — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) March 7, 2023

El millonario salario de empleado de Severo Sinvergüenza

"Como error humano" calificó Camila Aponte, socia y vocera de Severo Sinvergüenza, lo hecho por uno de sus empleados, quien arrojó crema de leche sobre los pechos de una clienta para luego acercarle la boca.

"Él es una gran persona, un muy buen trabajador y una parte fundamental de nuestro equipo. Es un error que él y nosotros jamás vamos a volver a cometer", señaló en charla con Caracol Radio.

Facebook Twitter Linkedin

El local ha generado polémica por varios videos que circularan en redes sociales. Foto: Facebook: Severo Sinvergüenza Cali

(Además: Negocio de penes comestibles responde a polémica por video).

Según contó, hacen casting para contratar a chicos "con mucha personalidad", con la cual puedan saber cómo actuar con los visitantes. "A nadie se le obliga nada. Todas las clientes que llegan se van con la satisfacción de que pasó lo que ellas querían hasta cierto punto", añadió.

Al ser cuestionada por cuánto ganan cada uno de los trabajadores, dijo: "Ellos, entre el salario y todas sus propinas, pueden llegar a facturar más de cinco millones de pesos al mes".

También negó que se tratara de "prostitución masculina".

"Es un show, pero no es uno sexual. Lo que se puede ver en redes sociales es muy diferente a lo que pasa dentro. Es un juego jocoso con el cual se busca sacarle una sonrisa a nuestros clientes. El resto de lo que sucede no va enfocado a ello", puntualizó.

También puede leer:

- Él es Ray Cabrera, modelo del negocio Severo sinvergüenza que se volvió viral.

- Joven explica por qué bloquea a su jefe cada vez que sale del trabajo: 'Él sabe'.

- Murió promesa del fútbol: confundió amigdalitis con poderosa bacteria carnívora.

- El doloroso clamor de niño colombiano con cáncer terminal en Estados Unidos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS