El candidato a la Presidencia Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, recorrieron las calles de Buenaventura, en la mañana de este miércoles.

El aspirante de Centro Esperanza dijo : "Ha faltado voluntad política para el cumplimiento de los acuerdos después del paro cívico en Buenaventura y nosotros los vamos a cumplir. Esta ciudad necesita empleo para sus jóvenes, seguridad y más oportunidades para la gente".



El paro implicó acuerdos y compromisos, en los que se destaca, el clamor de sus 400.000 habitantes por agua potable durante las 24 horas y no cada tres días, un clamor que contrasta, pues Buenaventura es el puerto más importante del suroccidente colombiano en el Pacífico por donde ingresan mercancías, tanto de Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica, como de Asia.



Dijo que se busca diseñar programas de empleo, con hombres, mujeres y, sobre todo, con jóvenes para ofrecer oportunidades y así cerrar la puerta a la ilegalidad.



Sostuvo que Buenaventura hace parte de esas ciudades para arrancar el programa 'Empleo de emergencia'. "Que se diseñe en cada comunidad".



"No hay que echar más discursos (...) Trabajamos con el alcalde. De qué partido no me importa, pero trabajamos con él, hacemos que todo sea transparente, que no se vaya a perder un peso. Buenaventura no tiene que tener un alcalde más en la cárcel para acabar con ese cuento de que allá se roban la plata (...) no se va a perder un peso con nosotros aquí, porque vamos a responder por cada peso en conjunto (...)", aseguró el aspirante.

En los últimos 11 años, Buenaventura ha tenido cuatro alcaldes presos e investigados por presunta malversación de dineros públicos y corrupción.



"Estamos en Buenaventura junto a Sergio Fajardo, donde realizamos un encuentro con artesanos", dijo Luis Gilberto Murillo.



Indicó que con ellos se socializó el programa de gobierno. "Compartimos ideas para mejorar sus condiciones y fortalecer el ejercicio de su oficio", anotó Murillo.



Fajardo y Murillo también planearon visitar Cali para promover programas orientados a la reactivación económica, tras el grave impacto de la pandemia y el paro que golpeó con fuerza a la capital vallecaucana, el año pasado.



CALI