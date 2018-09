Se abren ocho días de puro blues en Cali

El mes de septiembre es el ideal para los amantes de las cuerdas, las letras sentimentales y de los golpes rítmicos a seis octavos que caracterizan a la cultura estadounidense y de nuevo van estar presentes en la ciudad de Cali.

En el Centro Cultural Colombo americano se complace en presentar el Blues and Folk Festival 2018: Músicas de aquí y de allá, evento en donde los adictos del blues se deleitarán de éste y géneros como el folk, blues, góspel, jazz, funk, soul y rock.



Desde el año 2006, El Blues and Folk Festival promueve el fortalecimiento del sector musical, artístico y cultural promoviendo el diálogo entre la comunidad y los referentes artísticos nacionales e internacionales.



Además compartir y dar a conocer a los talentos tanto internacionales como nacionales y locales de la escena ‘blusera’ y de sus variantes.



El Blues and Folk Festival se realiza en alianza con la Embajada Norteamericana de Estados Unidos y entidades públicas de la ciudad; Las Secretaría de Cultura de Cali, La Secretaría de Cultura de Palmira, la Secretaría de Cultura de Buga, La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, La Universidad del Valle, Comfandi, La Fundación Hispanoamericana de Santiago de Cali y a la alianza con The Blues Fundation, la Colombian Blues Society y el Masivo Integrado de Transporte, MIO.

Stoney and karl Foto: Colombo Americano

En esta versión, nuevamente artistas extranjeros y locales compartirá escenario y contará con dúos norteamericanos como Louis y LaRhonda, virtuosos exponentes del blues, jazz y soul; Stoney B. Y Karl experimentados guitarristas que combinan la guitarra slide, bajo y la harmónica para dar una espectacular variedad de sonidos de blues de Chicago.



La lista de artistas continúa con talentosos músicos de la escena nacional como Fónika de Bogotá y Yarumo de Antioquía y completan el repertorio con los grupos locales como Jorge Vanegas, Abad & The Black Seeds, Cali Blues Brothers, The Honey Ash Walkers, CBB & The Roosters y Coyote Rojo.



También habrán talleres y clases maestras con la comunidad artística y general en espacios como Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (Potrero Grande), Escuela de Música de Decepaz, Universidad del Valle entre otros.



De igual manera, proyección de cine en el Colombo donde se retratan la vida de los más grandes exponentes y artistas de la música.



El lanzamiento nacional del Festival se realizó el viernes en Bogotá y en Cali será este sábado, con entrada libre en el auditorio Earl Sherman en la calle 13N # 8N - 45 del Barrio Granada.