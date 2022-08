El presidente del Senado, Roy Barreras, se refirió a la ausencia de Colombia en una sesión de la OEA sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.



“Mi opinión personal es que Ortega (Daniel) es un dictador y creo que viola todos los derechos humanos. Es la opinión personal desde el Congreso, así algunas otras personas piensan que no lo es”, comentó el congresista, tras salir de una reunión con el Bloque Regional Parlamentario del Valle.



Ante esta situación, Barreras considera que su tarea es “señalar que si resulta indispensable para los intereses de Colombia conversar inclusive, con regímenes que no son democráticos se debe hacer, pero sabiendo que se habla con un dictador”.

Sobre la situación del país centroamericano, el presidente del Senado dijo tener una posición clara desde siempre: “Los gobiernos tienen la obligación de mantener equilibrio en los grandes intereses nacionales. Colombia tiene un conflicto limítrofe marítimo con Nicaragua. Es potestad del gobierno manejarlo de la manera que piense es más útil para los colombianos”.



El pasado 12 de agosto Colombia no estuvo en la sesión de la OEA convocada para votar la resolución que condenaba la violación de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega. Este hecho generó polémica en diversos sectores nacional e incluso a nivel internacional.



Sin embargo, en las últimas horas quedó en claro que se trató de una decisión del gobierno colombiano. El viceministro (e) de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana, fue el encargado de responder el derecho de petición presentado por Caracol.



De acuerdo con la respuesta del funcionario, no solo se les notificó de que habría la votación, sino que la decisión tomada fue consultada directamente con el canciller Álvaro Leyva.



“Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del consejo permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, fue la respuesta oficial.

Críticas

El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los dirigentes políticos nacionales que se pronunció sobre lo sucedido. ·Es preferible la franqueza del Presidente Petro, que permite disentir u oponerse, a maturrangas de diplomáticos", señaló Uribe.



Para el excandidato presidencial Sergio Fajardo, “no fue un accidente, es la posición oficial, deliberada: Colombia no condena la aberrante y sistemática violación de los derechos humanos en Nicaragua. Aberrante. Vergüenza”.



Otro excandidato presidencial que se pronunció fue Fico Gutiérrez. "Gobierno Petro se opuso a que Colombia 🇨🇴 condenara la violación de Derechos Humanos de parte de la Dictadura de Nicaragua, en sesión de la @OEA_oficial. Esto según informe de

@NoticiasCaracol. El Cambio fue para apoyar Dictaduras. Muy grave para Colombia", señaló.



También salió a cuestionar el exconcejal Carlos Fernando Galán. "Silencio estruendoso del gobierno de Colombia liderado por presidente @petrogustavo y en este caso también el Canciller @AlvaroLeyva, ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Muy grave. ¿Cuál es la explicación?", escribiò en su cuenta de Twitter.

