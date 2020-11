Semana de disparos y 3 víctimas tienen atemorizada a Argelia, Cauca

Los disparos asustan en Argelia, municipio del Cauca. En un solo día hubo ataques de hombres armados en el casco urbano que causaron la muerte de tres personas.



La última víctima fue un menor, de 15 años, al parecer, por robarlo.

Por ahora, las hipótesis que manejan las autoridades es que habrían sido hechos aislados.



Pero preocupa que la criminalidad se esté desatando en una localidad que no supera ni los 30.000 habitantes.



Las dos primeras vícitmas fueron identificadas como Luis Evelio Quiroz Patiño y Reinel Ijají.



Otras dos personas quedaron heridas.



"No fue suficiente la jornada de donación de sangre que realizaron por el joven, lastimosamente la violencia truncó una vida que apenas empezaba", indicaron los familiares del adolescente fallecido.



Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en tres barrios diferentes de la cabecera municipal.



El alcalde de esa localidad, Jhonnatan Patiño, lamentó el recrudecimiento de los hechos violentos en ese municipio que en lo corrido del año dejan por lo menos 54 personas asesinadas y aseguró que se tomaran medidas para frenar las acciones violentas y una de ellas será la implementación del toque de queda en horas de la noche.



Un caso similar se presentó esta semana, en el municipio de Páez, también en ese departamento, donde una bala perdida acabó con la vida de un niño de 11 años.



Según el reporte, el menor recibió un impacto de bala a la altura de su cuello cuando iba por la calle en compañía de otros dos niños. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció a causa de la gravedad de la herida.



En ese momento se registraban fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerza pública.



En abril de este año se registraron combates entre grupos armados ilegales que dejaron ocho personas muertas.



