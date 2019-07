Semáforos intermitentes para disminuir infracciones de tránsito

La secretaría de Movilidad en Cali puso en marcha una estrategia con la que se busca evitar que los conductores se pasen el semáforo en rojo y aceleren cuando la luz cambia a amarillo.

“La estrategia, que actualmente implementamos, consiste en darle al particular un tiempo de verde efectivo, tres segundos de intermitencia para advertirle que el semáforo ya va a cambiar a rojo y que ese tiempo de reacción se alargue por tres segundos, más los tres segundos del amarillo programados por defecto”, dijo el coordinador de mantenimiento de semáforos de la secretaría de Movilidad de Cali, Gustavo Cambindo.



“La idea es que el conductor no solo se fije en los contadores, sino que tenga más alertas visuales y con eso prevenga la siniestralidad en los semáforos y tener mayor control sobre los corredores de la ciudad”, agregó el funcionario.



Por ahora, el verde intermitente se puso en marcha en las intersecciones semaforizadas de la calle 13 con 100, calle 16 con 100 y calle 16 con 98, en el sur de la ciudad, por la alta concurrencia de conductores y peatones.



“No hay cámaras de fotodetección, son vías de alta velocidad, por Univalle y Jardín Plaza; porque hay mucha concurrencia miraremos el comportamiento vial y cómo se manejan los conductores con esta nueva herramienta”, señaló el funcionario.



Cuando el semáforo esté en verde intermitente, anuncia que va a cambiar a amarillo, lo que se busca es que el conductor empiece a reducir su velocidad antes de llegar a la intersección semaforizada, se disminuyan las infracciones de tránsito y no ocurra cómo ahora, que en amarillo aceleran la velocidad.