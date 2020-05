La encrucijada de los profesionales independientes en la cuarentena

Aunque a partir de mañana nuevos sectores van a retomar actividades en el país, los profesionales independientes van a seguir buscando la senda de sus trabajos durante la cuarentena por el covid-19.



Estas son seis historias de profesionales, la mayoría de Cali, que sintieron que el mundo se les venía encima cuando el Gobierno Nacional comenzó a tomar las medidas para contener el nuevo coronavirus y a restringir las actividades económicas, el comercio, la prestación de servicios de salud especializados.

A unos, como el cirujano plástico Andrés Felipe Díaz, sus ingresos se le redujeron en un ciento por ciento. Algo similar le pasó a la abogada litigante María Cristina Hortúa, quien ha liderado la lucha de sus colegas en el país para que el Gobierno Nacional les dé soluciones.



El oftalmólogo John Zabala contó que se ha sostenido haciendo consultas a través de sus redes sociales.



Al borde de la desesperación están algunos periodistas independientes que en marzo, cuando los nuevos gobernantes y las empresas definían los presupuestos de publicidad, la pandemia les cayó.



Freddy León Cuéllar, líder de estos comunicadores, reveló que, al menos, cinco de sus colegas necesitan terapia psicológica, porque llegaron al límite de la desesperación.



Los periodistas más afectados económicamente han recibido mercados y bonos. Incluso, han pensado en hacer una reclamación colectiva como víctimas del conflicto armado con base en la Ley 1148 de 2011, la ley de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.​

Angustias de abogada y madre cabeza de familia

María Cristina Hortúa es abogada litigante. Desde comienzos de marzo los abogados le están pidiendo al Gobierno Nacional que no los deje manicruzados. “No hemos podido trabajar y, como si fuera poco, no hemos sido tenidos en cuenta en ningún tipo de subsidio o beneficio por parte del Gobierno”, señaló Hortúa y agregó que en su gremio hay muchas madres cabezas de familia. Esta abogada insiste en que les deben garantizar el mínimo vital porque deben pagar arriendos y ya no tienen dinero en sus bolsillos.

'Hay cinco periodistas que sufren depresión’

Freddy León Cuéllar es periodista independiente. Con tristeza este comunicador de radio y prensa, reveló que cinco de sus colegas han necesitado terapia psicológica bajo el desespero. Cuéllar y otros líderes gremiales buscan ayuda para sus amigos. Y es que buscar es el verbo que más conjugan los independientes, que son los más dependientes de la pauta oficial. La pandemia llegó cuando buscaban anunciantes, les ha tocado buscar mercados y quienes aún tienen espacios, esperan pauta en la Gobernación y la Alcaldía.

Contadora, con menos trabajo y más estrés

Viviana Burgos es contadora pública. El cierre de los establecimientos de comercio se ha llevado por delante estos profesionales, que son independientes en su mayoría. La profesional dijo que, además, el Gobierno Nacional ha hecho cambios tributarios y fiscales, ha corrido fechas que estaban establecidas y esto les ha causado dificultades para responder ante las entidades de control y fiscalización y que sus clientes estén al día de manera tributaria y no sean sancionados. Devengan menos y están más estresados.

'Especialistas estamos perdiendo este año’

John Zabala es oftalmólogo. A mediados de marzo, de un momento a otro, sus actividades en Clínica Oftalmológica de Cali, de la que es accionista, se cayeron en un 95 %. “Quedé en schock”, confesó. Semanas después recurrió a los medios virtuales para hacer las consultas de sus pacientes de medicina prepagada y particulares porque las EPS cancelaron las remisiones de sus usuarios a especialistas por la pandemia. Luego usó su Whatsapp, Facebook e Instagram para las consultas. Sin embargo, cree que este año se perdió.

‘Dejé de percibir el 100% de mis ingresos’

Andrés Felipe Díaz es cirujano plástico. Tiene su consultorio y es accionista en la Clínica de Otorrinos y Cirugía Plástica. “Dejé de percibir el 100 % de mis ingresos”, dijo. Este profesional de la salud explicó que debido a su especialidad, realizar consultas es inoficioso ya que estas conllevan programar las cirugías y hacer eso es inútil por la incertidumbre de la pandemia. También se ha visto afectado por el cierre de los vuelos internacionales. Sus pacientes no pueden llegar al país.

‘La pandemia nos cogió en el cambio de sede’

Juan Carlos Arias es médico pediatra. El cambio de sede de la Clínica Casa Madre Canguro Alfa coincidió con la llegada de la pandemia a Colombia. “Eso nos afectó mucho porque esta nueva sede es más amplia y genera más gastos”, explicó Arias, quien es el gerente de esa IPS que hace seguimiento a bebés prematuros. Además, trabaja en la unidad de recién nacidos de una clínica. Aunque los servicios de Casa Madre no se cerraron, la facturación se redujo en un 50 % y “eso que nos fue bien frente a otros”.



