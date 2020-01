Seis muertos y 34 heridos deja accidente de tránsito en Cartago, Valle

Un bus de Empresa Arauca, que cubría la ruta Cali - Medellín, se volcó, debido a causas desconocidas, en el sector de Zaragoza, en la población del Valle del Cauca.

Una de las personas fallecidas es María Isabel Hurtado, de 20 años, quien aunque fue llevada a la Clínica Los Rosales de la capital de Risaralda perdió la vida. Las otras cinco personas, tres mujeres y dos hombres, murieron en el sitio del accidente.



El siniestro se registró a la 1:30 a.m. de este martes.



El accidente se registró en el kilómetro 73 + 500 vía Andalucía - Cerritos, sector que pertenece al municipio de Cartago, sentido sur- norte.



Wilson Moreno, secretario de tránsito y movilidad de Cartago, señaló que “hasta ahora los heridos son atendidos en centros asistenciales de Cartago. Una mujer se remitió a la ciudad de Pereira, pero lamentablemente falleció en el centro asistencial”.



Los familiares de los heridos, están llegando a los centros asistenciales de este municipio, ubicado al norte del Valle; y de los fallecidos para reconocer a sus seres queridos.



En el lugar de los hechos personal de guardas de tránsito de Cartago con apoyo del personal de la Seccional de Tránsito y Transporte Valle del Cauca realizan la inspección técnica de los cadáveres.



Edwin Riveros, coordinador de agentes de tránsito de Cartago, aseveró que “el vehículo venía de una curva pronunciada luego una línea recta que es donde sufre el volcamiento lateral. Según el conductor, por esquivar una motocicleta se dio el accidente, es así que todo es materia de investigación”.



Riveros agregó que se desplegaron todos los refuerzos y capacidad de reacción que tiene el municipio, “empezamos a desplegar todos los refuerzos, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago, la con ayuda de la Policía Nacional, dirección de Tránsito y Transporte” y más de 10 ambulancias atendieron el hecho.



Uno de los familiares de los heridos señaló que están a la espera de saber qué fue lo que ocurrió “mi novia está hospitalizada, lo que me dijeron fue que tiene dislocada la cadera y contusión en la cabeza. Ella me dijo que se despertó debido a las vueltas que estaban dando en el carro”.



Cabe resaltar que el bus contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y al día con la revisión técnico-mecánica.

*Con información de Natalia Chaverría, para El Tiempo Pereira