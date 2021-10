Alcalde de Cali definió medidas  de seguridad para este fin de semana

Ni Ley Seca ni toque de queda, pero sin parrillero hombre en moto será el puente de la celebración del Halloween. Así lo anunció el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras un consejo de seguridad para determinar las medidas durante esta celebración de Hallowen.



El mandatario de los caleños dijo que alrededor de unos 2.500 servidores públicos de secretarías de Salud, Seguridad y Movilidad, con la Policía, estarán en actividad.



(Le puede interesar: Empresas del sector eléctrico buscan capacitar y vincular a 90 personas)

“Estarán cerrados los túneles de la Avenida Colombia y de Comfandi El Prado”, añadió Ospina Gómez.



La Policía y el Ejército estarán atentos. No se venderá gasolina a quien no se quite el casco. Eso para evitar hurtos. Regirán el distanciamiento y el uso del tapabocas.



De acuerdo con las autoridades, se aplicarán controles a los aforos de negocios en zonas culturales, comerciales y gastronómicas. Ello se complementará con operativos en bares y discotecas.



(Lea también: Polémica en Cali por almuerzo entre Gustavo Petro y Jorge Iván Ospina)



Las estaciones de gasolina tendrán el ojo del Ejército y la Policía para evitar casos de atracos por personas que se disfracen para cometer delitos.



Ospina dijo que “restringiremos la venta de gasolina para quien no se quite el casco; la persona que va a tanquear debe quitárselo para evitar los hurtos en estos establecimientos".



CALI

Más contenido de Colombia

- La historia del Presidente más de malas de Colombia



- Banda asegura que no participó en el crimen contra Junior Jein



- La 14 anunció el pago de nóminas y seguridad social de 1.814 empleados