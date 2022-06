Desde hace un año, los precios de la canasta familiar, la papa, la carne, el arroz, los granos, las frutas en Cali y el Valle del Cauca han estado ‘por las nubes’.



A los vallecaucanos les ha tocado buscar recetas con alimentos económicos para que su bolsillo no se vea tan afectado por la carestía.

¿A qué se debe esta situación? Al alto costo de los insumos, a la devaluación del peso y a los problemas climáticos, han señalado analistas del tema. Incluso, afirmaron, en su momento, que se debió a la falta de contenedores en el puerto de Buenaventura.



La Central de Abastecimientos del Valle del Cauca (Cavasa) decidió buscar un diagnóstico más claro de la coyuntura y explorar posibles soluciones. Para esto organizó el foro ‘La crisis de la seguridad y soberanía alimentaria’.



El foro contó con la participación del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya; el director del Centro de investigación Palmira, de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria (Agrosavia), Diego Aristizábal y la coordinadora de proyectos en temas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, Laura Arévalo, entre otros.



En la primera intervención del foro, Carlos Alomia, gerente general de Cavasa, señaló que “durante la pandemia del covid-19, en varios países de la región se temió de que a la crisis sanitaria se sumara una crisis alimentaria, que finalmente se dio. Este año, los precios actuales de los alimentos son similares a los de los años 80’s, cuando la inflación estaba desbordada”.



Más allá de la coyuntura, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, indicó que es necesario la “estructuración de la política pública para la seguridad alimentaria, que no debe ser un asunto solamente del Ministerio de Agricultura, sino transversal a todos los ministerios. “Hemos demandado para el próximo Gobierno, que ojalá existiera un requisito vinculante para que en todas las carteras se estipulara un mínimo de los recursos inversión, durante los cuatro años, para el sector agropecuario”.



El presidente ejecutivo de Fenalco, Valle, Octavio Quintero, sostuvo, que tras escuchar las ponencias en el foro, le quedó claro que en “Colombia no existe inseguridad alimentaria. Realmente, es un país que produce mucha comida, produce 79 millones de toneladas de alimentos e importa solamente 14 millones de toneladas, de los cuales, 5,5 millones de maíz y 1,5 millones de soja porque en esos productos no somos competitivos”.



Sin embargo, Quintero indicó que otras regiones del país son autosuficientes, pero el Valle del Cauca sí es un gran importador de alimentos.



Cabe recordar que el 70 % de los alimentos que componen la canasta familiar en el Valle son importados, tanto de otros departamentos como del resto del país. Algunos alimentos han bajado de precio, pero el aumento de los artículos de la canasta familiar es tan alto que ese descenso apenas le hace cosquillas a los actuales precios.

