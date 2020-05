Manipularon audios, dice empleado de Mintic tras insultos a indígenas 

En un audio, dos funcionarios del Minsterio de las Tic se referían con agravarios a los indígenas. El ConSejo Regional del Cauca (CRIC) calificó los comentarios como un ataque de xenofobia extrema.



Los contratistas fueron rerirados por el escándalo y uno de ellos asegura que los diálogos fueron manipulados.

Juan Carlos Pulido, quien fue destituido de su cargo como coordinador para el Consenso Social en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Mintic), a causa de unos audios en los que se habla de forma despectiva de los indígenas, publicó un video en redes sociales.



Asegura que las grabaciones fueron editadas para manipular a la opinión pública. “Ese audio es producto de horas y horas de grabación, conversaciones personales y llamadas telefónicas de un excontratista en la intimidad de su hogar. Lo más sensible es que graban una reunión con su equipo de trabajo, es decir graban una reunión de gobierno, que luego editan y acomodan en un audio de 5 minutos”, expresó.



Dijo que, aunque las expresiones de su compañero fueron desafortunadas, corresponden a la frustración por los obstáculos que se presentaban para invertir en las comunidades nativas y recalcó que ni en esa, ni en ninguna reunión, se han referido a ellos con “lenguaje despectivo” o “discriminatorio”.



“Creo que el modelo de racionamiento debe cambiar para enfocarse no tanto en pujas políticas sino mas bien en los desafíos sociales y las necesidades de desarrollo planificado de las comunidades. Aquí todos tenemos sangre indígena, de modo que no puede haber discriminación entre colombianos. Invito a que dejemos de lastimarnos y pongamos en marcha mas bien un proyecto nacional por el buen vivir de Colombia”, finalizó.



Las grabaciones se dieron a conocer el pasado 20 de mayo, luego de un encuentro virtual entre las partes en el marco de la Comisión Mixta, en el que se conversaba acerca de recursos para las comunidades frente a la emergencia por el covid-19.



Terminada la reunión, según indicaron los indígenas, los funcionarios del Gobierno dejaron los micrófonos abiertos, sin percatarse de que todo se oía y estaba siendo grabado.



“Quiero cumplirles con los $8.000 millones, pero no con los $8.000, sino con proyectos para poder asegurar ese recurso. ¿Qué tal los malparidos?, me importa un culo, ¿qué quieren, casas?, quieren casas, se las hago pues. ¿Ah? Me está doliendo la cabeza de todo lo que diga Covid. Ok, dotación de… ¿qué más, a ver qué más? Malparidos. Esos $300.000 lo que van a hacer, Juan, es comprarse unas flechas y una tarjeta amiga. Eso es el dotación de un punto de internet. Y se la reparten en busetas y esas vainas. 200 millones de pesos. Obviamente eso no. ¿Qué tal los hijueputas? Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Yo ya odio a estos hijueputas. Quieren plata, son de una mezquindad. ” (…)”, se oye en los casi seis minutos de grabación que los nativos hicieron.



Por estos audios, fueron destituidos de los cargos que desempeñaban en la MinTic, Juan Carlos Pulido y Alejandro Plata Peña.