“Damas y caballeros, desalojen el edificio”. Fueron las palabras de hombres vestidos de camuflado en la Asamblea del Valle, hace 20 años.

Parece como si fuera ayer para las familias de los 11 diputados inmolados, así como del policía Carlos Alberto Cendales, el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval y el conductor Wálter López, estos últimos, de RCN Noticias, también asesinados.



Aquel 11 de abril de 2002, las Farc llevaron a cabo el secuestro político más grande del país que desgarró a los seres queridos de estas víctimas que siguen con el dolor intacto en sus corazones, reclamando verdades y reparación, en esta dos últimas décadas.



Fue el engaño más grande a toda Cali, a plena luz del día para secuestrar a los políticos, llevándose también, la vida del policía Cendales y de los dos integrantes del canal de noticias nacional.



"Hagamos memoria para no repetir la historia", aseguran los hoy diputados del departamento.



Toda la Asamblea del Valle invita a una eucaristía que se realiza este lunes 11 de abril, en la iglesia de San Francisco con los familiares de todas las víctimas. Quedó programada para las 11 a. m.



El pasado viernes, en la Asamblea también hubo tributo por el Día Nacional de Víctimas con un acto que se cumplió en sesión plenaria con también víctimas del conflicto armado, entre de desplazamientos, minas y masacres.

'¡Hay una bomba, salgan de la Asamblea!': el comienzo

La amenaza de una bomba en la Asamblea del Valle del Cauca, en la antigua edificación que en el siglo pasado fue el colegio San Luis, interrumpió las labores en ese 11 de abril. Eran las 10:15 de la mañana.

Un grupo de uniformados, con botas, fusiles al hombro y perros pastor alemán, empezaron a rodear el complejo y adentro, algunos con megáfono en mano, insistían a todos los funcionarios en que era inminente una evacuación en esa infraestructura en el corazón de Cali y a unos metros de la Gobernación del departamento.

Portada de EL TIEMPO Cali, en un extra ese 11 de abril de 2002. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los supuestos soldados del Ejército y algunos uniformados como policías acordonaron con cintas amarillas cuatro cuadras a la redonda, dejando a la ciudadanía separada y confundida; la gente, desde lejos y a plena luz del día, trataba de saber y de entender qué era lo que verdaderamente ocurría en el histórico edificio del centro caleño.



Adentro, los uniformados hicieron salir a los 12 diputados hacia la calle, donde una buseta los aguardaba, estacionada en la esquina de la carrera 9 con calle 8.



Algunos de los asambleístas alcanzaron a comunicarse por teléfono con sus familiares, diciéndoles que aparentemente, miembros de la Fuerza Pública los iban a poner a salvo.



Pero en pleno recorrido a algún lugar desconocido hacia el suroccidente de la ciudad, esos uniformados revelaron que eran de las Farc por orden del 'Comando Conjunto de Occidente' y que estaban ya en condición de secuestrados.



Los 12 diputados quedaron sorprendidos y asustados.



Eran Juan Carlos Narváez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverry, Carlos Alberto Barragán, Héctor Arismendy, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Édison Pérez, Rufino Varela, Nacianceno Orozco y Sigifredo López.

Desde ese 11 de abril de 2002 comenzó la tragedia en la que se convirtió este secuestro.



El policía Cendales, que custodiaba la Asamblea, fue asesinado por la entonces guerrilla, mientras cometía el plagio.



Horas después, el camarógrafo Sandoval, tratando de cubrír la noticia, también murió al caer en medio de combates entre la guerrilla y el Ejército, en zona rural hacia los Farallones de Cali.



El conductor Wálter López, quien transportaba a los periodistas de RCN, murió por un impacto que atravesó la cubierta del campero.



Dos meses antes del secuestro, el moribundo proceso de paz del Caguán entre el Gobierno y las Farc se había hundido definitivamente, cuando el presidente Andrés Pastrana decidió levantarse de la mesa.



¿Los motivos? El principal, que la guerrilla de ‘Manuel Marulanda’ nunca le apostó a la negociación, a pesar de que el Estado incluso despejó para las Farc un territorio de 43.000 kilómetros cuadrados de la zona del Caguán, entre Meta y Caquetá.



Las familias de los 11 diputados y las del policía Cendales, el camarógrafo y del conductor de Noticias RCN señalan que los acuerdos de paz con las Farc y el cumplimiento de los mismos deben tener un sentido y deben implementarse por la verdad para que realmente haya un resarcimiento. Especialmente esperan de la justicia, de la mano de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sanciones y condenas que todavía no llegan.



Esos vacíos siguen allí, pues tenían la esperanza de que la JEP pudiera revivir los computadores de Raúl Reyes para hallar esa verdad que han venido clamando y cómo fueron los días de cautiverio de sus seres queridos, tras confirmarse que el asesinato de 11 de los 12 diputados fue orden del secretariado de las Farc.

Una de las miles de manifestaciones que hubo en el Valle Foto: Archivo EL TIEMPO

Esos vacíos se acentuaron, teniendo en cuenta que este año la JEP negó solicitudes el año pasado que había hecho la defensa de las familias ante este estamento para que se realizaran las necropsias a los políticos asesinados, además de negar la petición de quitar las curules a exFarc y una relacionada con una medida cautelar para restringir la libertad de imputados por crímenes de lesa humanidad.



Como las familias lo manifiestan, en ese camino hacia la reconciliación y el perdón en actos que inclusive llegaron a La Habana, en desarrollo de los diálogos de paz, aún se espera el firme compromiso de no repetición de estos episodios.



Coinciden en que el valor de los acuerdos recae en que las Farc finalmente reconocieron y pidieron perdón, así como develaron lo ocurrido sobre las razones del secuestro y las verdades sobre sus asesinatos. Pero todavía se mantienen preguntas en torno a qué condujo el cautiverio y sus asesinatos.



Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez y quien luchó incansable por encontrar un sosiego al buscar escuchar de las mismas Farc su arrepentimiento, dice: “Lo que siempre queríamos era conocer la verdad, porque hace parte de la construcción de la memoria. Queremos que no los olviden, cuando hay olvido es como la muerte”.



Laura Charry, hija del también diputado Carlos Alberto Charry, también ha venido reclamando la verdad.



Para su familia, ese secuestro significó la ruptura más grande de sus sueños. Vivir sin diciembres, sin grados, con frustraciones constantes. “Madurar para comprender el conflicto ha sido de las enseñanzas más dolorosas que he vivido. Durante los cinco años del secuestro de mi padre la esperanza moría, así fueron los días de mi familia sobreviviendo a este flagelo”, dice Laura.



“No quiero que Francisco muera. Es muy importante hacer memoria", dice Ángela Giraldo, hermanda de Francisco Javier Giraldo, a quien su familia le decía con cariño 'Pacho'.



" (...) Dios te bendiga donde estés mi querido hermano y lo único que importa es que el país entero sabe lo que hiciste ya hace 20 años que para nosotros es como si hubiera sucedido ayer, te llevaremos por siempre en nuestro corazón. Carlos Alberto Cendales Zúñiga", escribió en su red social Luz Marina Cendales, quien ha venido sosteniendo que en su corazón no quiere albergar sentimiento negativos.



Doña Luz Marina quiere comprensión, tolerancia, perdón y reconciliación en un país afligido por la violencia.

Doña Luz Marina Cendales, en un homenaje a su hermano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Seis meses antes de que la mamá de los Cendales, doña Jael Zúñiga, muriera, el 15 de febrero del 2016, ella trató de calmar su corazón adolorido por el asesinato de su hijo ‘Beto’, como le decía cariñosamente a Carlos Alberto.

En el 2015, doña Jael y su hija Luz Marina Cendales decidieron empezar a perdonar y a despedirse de Carlos Alberto encendiendo velas frente a las fotos de quien de niño siempre soñó con ser policía.



Pero la muerte —por quebrantos de salud— alcanzó a doña Jael. La mujer falleció sin recibir una explicación de la guerrilla, como lo deseaba. Solo tuvo por respuesta que las antiguas Farc sí habían recibido una misiva enviada por su hija y que luego se pronunciaría, lo que nunca ocurrió.

Familiares de Héctor Sandoval. Foto: Centro de Memoria Histórica

Ese día del secuestro, en medio de toda la confusión, el equipo de Noticias RCN quedó en medio de un fuego cruzado en zona rural al suroccidente de Cali.



El Centro Nacional de Memoria Histórica, en una construcción justamente de la memoria, hace un relato en el que se indica que cuando el carro de RCN fue blanco de disparos, “luego se lanzaron hacia la montaña para librarse de los impactos y se dieron cuenta de que el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval Muñoz estaba herido en su pierna izquierda. A pesar de los intentos de sus compañeros por auxiliarlo, Héctor murió en el Hospital Departamental de Cali al siguiente día”.

El camarógrafo Héctor Sandoval, de Noticias RCN, cuando estaba herido, tras uno de los impactos. Fue auxiliado por colegas de medios y EL TIEMPO. Foto: Archivo EL TIEMPO

Su hermano Fredy Sandoval también cuenta: “Mi hermano murió en su ley, en su trabajo. Murió rescatando a su amigo (Wálter)”.



Su compañero, el reportero gráfico Juan Bautista —que los acompañó en ese día trágico del secuestro— asegura que hasta sus últimos momentos Héctor fue un apasionado por la imagen.



Entre tanto, Jhon López, familiar de Wálter López, dice que “en el país las vidas tienen que valer, tienen un significado”.

'Escuché 2 disparos cuando mataron a mis compañeros'

Sigifredo López fue el único sobreviviente y también es otra víctima que mantiene su dolor y no olvida cómo sus compañeros eran asesinados.



Tras la masacre, Sigifredo continuó secuestrado y fue liberado el 5 de febrero de 2009.



Siempre ha asegurado que la muerte de los diputados se produjo en un enfrentamiento entre guerrilleros. Relató que unos días antes se enfrentó con el comandante que los mantenía cautivos y en castigo, “por grosero”, fue separado del grupo.

Sigifredo López, hace 20 años, en la Asamblea, en ese abril de 2002. Foto: Asamblea del Valle

En sus relatos, ha dicho que el día de la muerte de los diputados lo primero que escuchó fueron dos disparos y luego otros dos más. Como pensó que era un rescate, se tiró al piso y empezó a escuchar ráfagas y gritos.



Cuando todo se detuvo, preguntó por sus compañeros y le dijeron que ya los habían sacado. Solo unos días después se enteró de su muerte por la radio.



Sin embargo, el 16 de mayo de 2012 fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por una presunta complicidad en el secuestro y homicidio de sus 11 compañeros.



El 14 de agosto de este mismo año, le levantaron la medida de aseguramiento porque no había pruebas suficientes para determinar que era el responsable de este hecho.



Sigifredo siempre sostuvo que era inocente y que lo estaban incriminando. En el proceso se encontró que había falsos testigos. Ayudó que Gustavo Arbeláez, conocido como 'Santiago', coordinador del secuestro, explicó que López no tuvo relación con el plagio.



"La Fiscalía le ofrece disculpas a Sigifredo López por sus actuaciones y por la privación de la libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la medida de aseguramiento", dijo en esa época el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.



López pidió la expulsión de los exintegrantes de las Farc de la JEP, cuando la senadora Sandra Ramírez dijo que los secuestrados tenían comodidades frente al hacinamiento en las cárceles del país. nos hace la comprensión, la tolerancia, el perdón y la reconciliación.



Pero el asesinato de los políticos sigue con vacíos aunque en algún momento, el entonces vocero de las Farc, ‘Raúl Reyes’ —abatido en la Operación Fénix el primero de marzo de 2008 en cercançoas de la población ecuatoriana de Santa Rosa de Sucumbíos— dijo que se había registrado en medio de un enfrentamiento con paramilitares, pero esa es una versión que no se confirmó.

A los diputados inmolados les preocupaba la seguridad

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el caso de los 12 diputados, secuestrados con ardides, mientras sesionaban en la sede de la Asamblea, es un símbolo trágico de la crueldad y del envilecimiento del conflicto armado.



La paz firmada con esta guerrilla y la institucionalidad despertó el deseo de que surjan resultados para ayudar sin duda a esclarecer lo que falta por saber sobre este hecho atroz, así como para juzgar a los responsables que todavía no reciben una sanción ejemplar. Las familias siguen asistiendo a audiencias, con apoyo de abogados de la JEP, en espera de los resultados de la justicia colombiana.



Al recordar ese 11 de abril de 2002, la seguridad en la región se venía deteriorando, al punto de que los mismos diputados estaban preocupados. La preocupación por la toma de rehenes no era gratuita.



Un mes antes de que se llevaron a los diputados, el 16 de marzo de aquel 2002, fue asesinado el entonces arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, quien antes había denunciado amenazas contra su vida.

Y en la sesión número de 10 de la Asamblea, el 10 de abril, un día antes del secuestro, Francisco Giraldo dijo: “Cali, yo creo que es una de las ciudades más azotadas por la violencia, ya que aquí, inclusive, hemos tenido la tristeza de vivir dos ‘secuestros’ masivos que nos han conmovido mucho”.



Se refería a los secuestros de los 194 feligreses en la iglesia La María, en el sur caleño, y de 61 personas en el kilómetro 18 de la vía de Cali a Buenaventura o vía al mar, que también estremecieron a la ciudad y por los que monseñor Cancino había acuñado una frase en marchas, pidiendo la libertad de todos los plagiados: “¡Los queremos vivos, libres y en paz!”.



El de La María fue el 30 de mayo de 1999 y el del kilómetro 18, el 17 de septiembre de 2000, tres años antes de que un grupo de hombres de las Farc, vestidos de camuflado y simulando ser soldados del Ejército y policías, sacaron a los 12 asambleístas bajo el engaño a toda una ciudad que reflejó tal planeación para subirlos a la buseta con rumbo desconocido.



Todo ocurrió ante la mirada de confusión de cientos de caleños que a plena luz del día de ese 11 de abril de 2002 se preguntaban qué era lo que pasaba en la Asamblea del Valle.



Adentro de la que fue sede del antiguo colegio San Luis se temía por una supuesta amenaza de bomba para que todos los que allí se encontraban salieran apuradamente, entre ellos, los diputados, siguiendo a esos hombres vestidos de camuflado y botas.



CALI