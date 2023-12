Atención: hombres armados retuvieron a ocupantes de una lancha y los lanzaron al mar

Aunque en un comienzo se habló de un secuestro masivo en aguas del Pacífico colombiano, en la Policía Valle informaron que nueve personas de un navío fueron interceptadas por cinco hombres armados. Estuvieron retenidas durante unas horas y luego fueron arrojadas al mar.



Se trata de una banda de piratas dedicados a cometer robos, tanto que la motonave fue hurtada.

La embarcación con el nombre 'Sebastián M' había zarpado desde Buenaventura y se dirigía hacia Timbiquí, en el vecino departamento del Cauca.



De acuerdo con las autoridades, el hecho sucedió en zona de La Bocana. En ese punto se perdió toda comunicación.



Dos pasajeros lograron ser rescatados y alertaron lo sucedido, pero no se sabía sobre la suerte de las siete personas.



Informaron que el navío con 35 toneladas de carga arribó a una zona selvática.



Según el capitán Juan David Rendón, comandante de la estación de Guardacostas en Buenaventgura, había mujeres y niños en la lancha. "Se dispuso personal del Gaula Militar de Buenaventura para hacerlo también por tierra", señaló.



En la Policía Valle indicaron que los viajeros fueron lanzados al mar y que la Armada dispuso operativos para su rescate.



A su vez, se reiteró que la lancha fue robada por los piratas y que miembros de la Armada seguían en la acción de recuperar a las ocupantes de la motonave.



Las últimas informaciones del Gaula en el Valle dan cuenta de que los viajeros estaban siendo llevados a Buenaventura. Al parecer, estarían ilesos.



CALI