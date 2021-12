Lo que era una serenata que un grupo de mariachis terminó en una pesadilla. Los integrantes del grupo musical en San Pedro, en el centro del Valle del Cauca, recibieron una llamada, pidiendo el falso servicio.

Todo empezó la semana pasada, cuando los mariachis fueron contratados por un hombre que les hizo una llamada telefónica y se identificó como Cristian.



Emocionados, los mariachis pensaron que este era un buen trabajo, sobre todo, antes de Nochebuena.



La serenata era para ofrecerla, supuestamente, en la vereda Matecito, en zona rural de San Pedro.



Cuando habían emprendido camino, a la carretera salieron algunos desconocidos.



Luego, el hombre llamado Cristian los volvió a llamar y les dijo que estaban bajo la mira de un grupo armado y que verificarían datos para continuar.



De acuerdo con información suministrada por los mariachis a las autoridades, a cada uno les hicieron tomar el teléfono para que dieran sus números telefónicos y así verificar con sus familias, si ellos eran músicos.



Lo que no sabían era que la llamada salió de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.



Después, los familiares de los mariachis recibieron llamadas de presuntos miembros de la disidencia de las Farc 'Adán Izquierdo'.



Les informaron que tenían a los mariachis secuestrados y que exigían 10 millones de pesos por todos.



Preocupados y con dificultades, las familias buscaron dinero, pero no tenían la manera de pagar esos 10 millones.



Rogaban que los liberaran. Mientras tanto, los mariachis estaban asustados hasta que les permitieron volver a sus hogares.



Aunque no estuvieron más de un día secuestrados, temieron que los asesinaran porque esa era la amenaza.



No es la primera vez que en el Valle hay un secuestro y una extorsión, tras un falso servicio.



El año pasado, dos hombres y una mujer, residentes en Cali, recibieron un llamado para instalar una cocina integral en una finca de la zona rural de Tuluá, centro del departamento.



Cuando estaban en la zona, las tres personas fueron intimidadas por hombres armados que se desplazaban en una camioneta y dos motocicletas. Ellos se identificaron como presuntos integrantes de un grupo armado que les exigieron dinero.



