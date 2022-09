Cuatro funcionarios de la secretaría de Salud de Candelaria, entre ellos, el titular de esta cartera, Andrés Pacheli Bustos, vivieron toda una pesadilla, cuando fueron retenidos a la fuerza por delincuentes y luego, despojados de sus pertenencias, mediante intimidaciones y amenazas con armas de fuego.

De acuerdo con la alcaldía de Candelaria, desarrollaban una misión social en el sector de Tiple Abajo, zona rural del municipio.



Esa comisión se movilizaba en la camioneta de propiedad del titular de Salud, Andrés Bustos, fue hurtada. Tiene placas IJT915, de Bogotá.



Según testimonios de estos funcionarios, regresaban de entregar insumos a habitantes del sector, cuando hombres armados les salieron al paso y atravesaron troncos y piedras en la carretera.



Al disminuir, la velocidad se abalanzaron sobre el vehículo, los intimidaron, los hicieron descender de la camioneta y los ingresaron durante varios minutos a cañaduzales.



Allí, las amenazas empeoraron.



Luego los robaron, les quitaron la camioneta y los dejaron abandonados.



El secretario de Salud de Candelaria, relató lo sucedido.



"Era la 1:30 p. m. de este 5 de septiembre. En el corregimiento Tiple Abajo nos encontrábamos haciendo entregas de ayuda humanitaria para las personas de este sector y ya cuando nos encontrábamos de regreso. Luego, nos interceptaron entre cuatro y cinco personas armadas".



Y agregó: "Ellos realizaron un bloqueo en la vía con varios palos de guaduas y posteriormente, con armas de fuego (revólveres) se acercaron a cada una de las ventanillas del vehículo. En el vehículo íbamos cuatro personas y nos hacen descender del mismo".



El funcionario continúa narrando: "Nos despojaron de todas nuestras pertenencias y nos hicieron subir todos a la parte del baúl. Durante el recorrido que hicieron, constantemente nos amenazaban y nos apuntaban con las armas de fuego, indicándonos que no subiéramos la mirada y no les viéramos el rostro".



Sigue el relato. "Ellos nos llevaron en 10 minutos hacia unos cañaduzales; nos hacen descender del vehículo e ingresar al cañaduzal. Uno de ellos se lleva la camioneta y los otros tres ingresaron con nosotros al cañal; nos retuvieron alrededor de tres horas bajo amenazas y con el armamento presionando nuestras cabezas".



Y continúa: "Posteriormente, me separan del grupo. Por medio de un video me hicieron decir que confesara y dijera que era una persona con muy buenos recursos económicos y que dijera que no era pobre. Desde ese momento estuve todo el tiempo apartado del grupo, pero ya después de esas tres horas, la última persona de los delincuentes se fue y nos amenazó de muerte, si nos movíamos del punto de donde nos dejaron".



El secretario de Salud de Candelaria expresó: "Después de 10 minutos y que no vimos alguna presencia de los delincuentes empezamos a salir del cañal y duramos más o menos 30 minutos buscando ayuda por los alrededores del cañal y encontramos una avícola. Allí realizamos las llamadas respectivas a la policía nacional y nuestros familiares en donde les indicamos nuestra situación y les aclaramos que por fortuna todos estábamos bien".



El alcalde de Candelaria, Jorge Eliézer Ramírez, rechazó el ataque a la misión social del municipio, que llegan a todos los rincones de Candelaria y pidió a la ciudadanía denunciar los delincuentes, además exigió a la Policía resultados oportunos para capturar a la banda que ocasionó el hecho y se recuperen las pertenecías.



“Esto no puede ocurrir en nuestro municipio, la ciudadanía debe denunciar a los delincuentes y la Policía debe mostrar resultados contundentes” dijo el Alcalde.



CALI