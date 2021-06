¿Está enterrado el sueño de revivir la avenida Sexta de Cali?

La avenida sexta en Cali es la sombra para el sol sofocante de medio día, la brisa que acaricia y baila en cada rincón del cuerpo de los caleños. También es historia: donde deambuló Andrés Caicedo hasta llegar al parque Versalles para encontrar a sus amigos.



No son solamente edificaciones que empiezan desde la plazoleta Jairo Varela y acaban en la entrada a Chipichape, al norte de la ciudad. Es el viento que atraviesa los cerros, los bares que sacian la sed y la diversidad de oferta gastronómica.



Esa avenida con curvas que, como una mujer seducía a quien disfrutaba en el pasado a caminarla, atrae las miradas, se quedó esperando por otro tiempo más, la anhelada transformación y su renacimiento.

Este es el tradicional Oasis, donde comerciantes han logrado transformarlo. Foto: Carolina Bohórquez. EL TIEMPO



El alcalde Jorge Iván Ospina anunció que esta renovación se aplaza, pues los recursos del empréstito por 650.000 millones de pesos que el año pasado aprobó el Concejo a su iniciativa para invertir en los cambios para la avenida Sexta, así como abrirle camino al proyecto del Bulevar del barrio San Antonio, irán para la recuperación del sistema MIO, de la semaforización de la ciudad y otros aspectos, ante la crisis por los dos meses del paro.



El secretario de Infraestructura de Cali, ingeniero Néstor Martínez, dijo que por ahora, el proyecto de la Sexta queda congelado, así como el del Bulevar, contrario a las obras del puente de Chipichape que están garantizadas para finales de este 2020. Aunque señaló que la decisión sigue estudiándose, en cuanto al futuro de la Sexta y del Bulevar.



Comerciantes buscan salidas ante la crisis para continuar en este corredor vial. Paso, frente a la iglesia San Judas Tadeo. Foto: Carolina Bohórquez. EL TIEMPO

Sin embargo, los años pasan y el cemento de la Sexta se deteriora más con la expectativa de ciudadanos, entre comerciantes y residentes de esta zona del norte caleño, por una de las apuestas del municipio que costaba 60.000 millones de pesos.



El proyecto constaba de trabajos en 2,2 kilómetros donde se ubican 44 manzanas y 664 predios de cinco barrios. Todo, en 45.000 metros cuadrados (equivalen al tamaño de seis campos de fútbol).



Se había prometido intervenir espacio público y hasta crear un bicicarril. Se aspiraba a iniciarlos en junio o julio, pues a comienzos de este 2021, en Planeación anunciaron que la Alcaldía iba a abrir la licitación en abril pasado para escoger al responsable de todos estos cambios.



“La avenida Sexta fue considerada la vía Apia en Roma. Es el eje que une el casco de la otra ciudad con el norte. Una viga simbólica, estéticamente importante. Pero luego se degradó en el tiempo del narcotráfico y corrupción de los alcaldes”, comentó el escritor Umberto Valverde, quien reside en este emblemático corredor.



“El Alcalde dejó de hacer un proyecto importante a la ciudad de un momento a otro. Toma decisiones de forma pasional. Tumbar proyectos que benefician a Cali y que estaban a punto de iniciar, es un error. No hay un plan y no se tiene certeza hacia dónde vamos”, dijo Valverde.



Según Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), “al no tener una inversión que genere movimiento o una renovación urbana, se seguirá en el abandono”.



La concejala Diana Rojas dijo que no hay claridad en qué se invertirán esos 650.000 millones de pesos. “Esa es la pregunta que nos hemos hecho en Cali”, dijo.



