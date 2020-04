Valle del Cauca se prepara para una segunda fase de la pandemia

Con la salida a las calles de Cali de unas 250 mil personas que trabajan en la construcción y la industria manufacturera desde el lunes pasado, las autoridades de salud municipales están muy preocupadas porque el terreno ganado con la cuarentena, medidas como la ley seca y acciones como el tamizaje en barrios con muchos casos confirmados de covid-19, se pueda perder y se propague más el virus.

Al inicio de esta semana la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, expresó su intranquilidad por las aglomeraciones en estaciones del sistema de transporte masivo MIO y porque muchas personas no guardaban la distancia con otras y, además, pocas tenían tapabocas. Torres hizo un angustioso llamado a la comunidad a no bajar la guardia en las medidas de prevención para evitar más contagios.



Sin embargo, previendo un aumento significativo de los casos confirmados con el virus y de personas que requieran hospitalización en mayo y junio próximos, la administración municipal termina de alistar la capacidad instalada hospitalaria de la ciudad para atender una eventual gran demanda de los servicios de salud.



En especial se adecua la infraestructura de camas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y camas en unidades de cuidado intermedio. De hecho, el martes pasado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recibió la antigua clínica de la EPS Saludcoop, en el sur, que tiene 30 camas en UCI y 60 en cuidados intermedios para pacientes covid-19.

Con esas nuevas camas, según la Secretaria de Salud, Cali completa 5.200 camas hospitalarias, de las cuales unas mil están en UCI.



En la capital del Valle, de acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud, hay 616 camas UCI adultos, pero con la expansión de 480 camas, suman 1.096.



En el Valle del Cauca, por directriz de la gobernadora, Clara Luz González, también se preparan los centros médicos para atender lo que la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, define como una “segunda fase de la pandemia” en mayo o junio.



Esa nueva etapa de la pandemia traería como consecuencia una demanda importante de camas en UCI y cuidados intermedios. De hecho, la Gobernación del Valle asumió el manejo de la antigua clínica Saludcoop, en el norte de Cali, que espera no tener que usar.



Lesmes ha explicado que el promedio de personas que han necesitado estar en UCI en el departamento son 48, lo cual representa un 11 por ciento de ocupación de las camas disponibles, “lo que les puede significar la capacidad de respuesta que tenemos y la posibilidad que tenemos de atender a todos los vallecaucanos de forma correcta”.



Y es que de acuerdo con la funcionaria, en unas semanas se requerirán más camas y por esta razón se van a abrir unas 500 adicionales, 300 con respiradores que está comprando la administración departamental y 206 con respiradores que le entregará al Valle el Ministerio de Salud. “Eso nos da 500 camas adicionales a las 348 que necesitamos en la segunda fase de esta pandemia que empezará a finales de mayo o mediados de junio. Ahí estaremos listos con 500 camas más, y 1.500 camas de hospitalización adicionales alrededor del crecimiento de todos nuestros hospitales”.