Ronda del hambre en la noche; Alcaldía de Cali busca atajar el covid

Esta semana acabó con la noticia del cierre de Zaperoco, uno de los ‘templos’ de la cultura salsera en Cali.

Este sitio, que fue escenario de las rumbas de colombianos y extranjeros durante 27 años, finalmente no resistió las restricciones ocasionadas por la pandemia del covid-19.



Antes del cierre, en la capital del Valle hubo manifestaciones de trabajadores de la actividad comercial nocturna: empleados y administradores de restaurantes sacaron las mesas de los locales y las pusieron en las calles, como protesta simbólica ante el anuncio de la administración distrital de decretar, nuevamente, el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente, todos los días. “A la noche le cargan las culpas, pero vemos buses y negocios llenos de día”, dijeron.



Ayer, el alcalde Jorge Iván Ospina decretó la ley seca este fin de semana. La restricción rige desde las 10 p.m. a las 5 a.m. del día siguiente, este sábado y mañana.



Los meseros y otros trabajadores informales de la noche temen perder sus empleos, como en el 2020, y que sus familias sufran dificultades por falta de ingresos económicos.



El viernes, en las canchas Panamericanas, un grupo de DJ expresó su inconformidad por las medidas.



El aumento de los contagios es el argumento de la administración distrital para decretar el toque de queda. Esa medida recuerda las épocas más duras del confinamiento durante el año pasado.



Una de las dependencias de la Alcaldía que debe alejar el fantasma del hambre en Cali es la Secretaría de Bienestar Social. Su titular, Jesús Darío González, afirmó que los trabajadores informales de la noche, que es la población más vulnerable económicamente, recibirán mercados si las restricciones a la movilidad para contener la expansión del virus se endurecen.



“Se está disponiendo un stock importante de apoyo para esas familias que se vean afectadas significativamente”, informó González, quien señaló que cuando sea necesario entregar mercados para hacer ollas comunitarias, se hará.



Por el momento la Secretaría de Bienestar Social, a través del programa Comedores Comunitarios, comenzó a entregar desde el lunes pasado 51.055 raciones diarias en 522 lugares, distribuidos en las comunas de mayor riesgo y de vulnerabilidad. Si se ponen en marcha las ollas comunitarias el número de raciones se duplicaría.



Ante las restricciones, propietarios de discotecas proponen las ‘tempranotecas’, rumbas antes de que comience el horario del toque de queda y en entornos bioseguros.



Alfonso Santamaría, de MalaMaña Salsa Bar, explicó que la Semana Santa fue dura: “Fue difícil sostener las nóminas y funcionamiento hasta las 10 de la noche. Ahora, a las 8 nos lesiona aún más. Pero al son que nos toquen, bailamos. De eso se trata, reinventarnos y por eso es la iniciativa”.



La apertura de las discotecas será desde las 4 p.m. “Venimos manejando distanciamiento entre las mesas. El aforo es del 30 % y a veces está por debajo porque no ha estado fácil. La afluencia tampoco es constante. Tiene picos”, anotó Santamaría.



El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (e) de Cali, Guillermo Londoño, reconoce que las medidas golpean a los negocios nocturnos. “Cali es una ciudad de servicios y el sector nocturno es un valor cultural. Estamos haciendo esfuerzos y siempre será necesario poder hacer mucho más para ayudar”.



