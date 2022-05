El sector de la infraestructura del Valle del Cauca presenta un menor ritmo en términos de crecimiento, frente al comportamiento que se observa en otras regiones del país.

Esta es una de las conclusiones principales del estudio de Identificación y Caracterización de la Red Empresarial del Sector de la Infraestructura en el Valle del Cauca, el cual realizó la Cámara de Comercio de Cali para la Cámara Colombiana de Ia Infraestructura (CCI), regional Occidente. La investigación identificó factores claves, desafíos y oportunidades para el sector de la infraestructura en Cali y el Valle del Cauca.



Debido a ese crecimiento más lento en el Valle del Cauca, el estudio puntualizó que el gran desafío es que las empresas de infraestructura de este departamento puedan desarrollar proyectos en otros departamentos del país y explorar mercados internacionales para generar nuevas oportunidades de expansión y crecimiento.



“El desarrollo tecnológico y los retos de adaptación a las nuevas tecnologías para mitigar los impactos sobre el medio ambiente son fundamentales, es necesario anticiparse a los ajustes regulatorios, ya que cada vez más se hacen inminentes para avanzar en la sostenibilidad del sector de la construcción en general. La adopción de tecnologías digitales y el aprovechamiento de la información para la toma de decisiones y los procesos de diseño y construcción son necesarias para el desarrollo del sector” explicó el director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, Carlos Andrés Pérez.



Con respecto a los resultados del estudio, el director ejecutivo de la CCI, seccional Occidente, José Fernando Amézquita, afirmó: “Este estudio sin duda, constituye un insumo de valor para las empresas que componen el sector de la infraestructura en el departamento, pues ofrece un mapa ampliado del tejido empresarial y el desarrollo de sus actividades, las tendencias globales y el desempeño del sector en sus indicadores fundamentales tanto nacionales como departamentales. Aquí se encuentran contenidos análisis que le van a permitir a la seccional Occidente, orientar acciones y posicionarse en beneficio de sus afiliados y el sector, tales como, las problemáticas, los retos y oportunidades evidenciados que hoy afrontan las empresas en la prestación de sus servicios, obtener licitaciones o llevar a cabo proyectos, entre otras”.



Amezquita comentó que “el estudio señala la necesidad de que las empresas de infraestructura posicionen sus apuestas en departamentos distintos al Valle, ya que la dinámica de obra pública no avanza al ritmo esperado y por ello, las empresas se están enfocando en desarrollar proyectos con el sector productivo local”.



Sin embargo, el hecho de que el sector de la infraestructura del Valle del Cauca no esté creciendo como se espera, está enmarcado en que en el último informe del Consejo Privado de Competitividad del Valle (CPC), perdió tres posiciones en el Indice Departamental de Competitividad (IDC), pasando de ocupar el tercer puesto, al sexto entre 2021 y 2022. Además, se evidenció que la pérdida de posicionamiento en el pilar de infraestructura es más notoria, ubicándose en el puesto 15, entre 33 departamentos, lo cual representa una caída de 8 posiciones frente a 2020, donde se ubicó en el séptimo lugar.



“Temas como las demoras en los procesos para desarrollar las adjudicaciones, la suspensión de obras, los precios unitarios que no corresponden a la dinámica del mercado e inciden negativamente en el equilibrio económico contractual, pueden estar generando presiones negativas al sector de la infraestructura en el departamento”, indica el estudio.

