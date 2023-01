La desaparición de una mujer por varios días, hasta su hallazgo en una silla dentro de una vivienda, en Cali, está rodeada de muchas preguntas y se piensa como un posible crimen, detrás del cual estaría un hombre.

El jueves 5 de enero, en la tarde, Patricia Arroyo, de 60 años, salió de su casa en el barrio La Rivera II, en el nororiente de Cali.



En esos momentos, cerca de la Calle 70, autopista Oriental, se montó en un carro. Según la versión, sería un taxi. Ella aparentemente tenía una cita en el salón de belleza, a la que no acudió.



A sus allegados les alarmó que esa noche no hubo contactos. La situación se volvió más preocupante cuando el viernes 6 no aparecieron noticias de su paradero. Pasaron más horas y hasta otro día entero.



Una familiar informó a través de Telepacífico sobre la angustia por localizar a Patricia Arroyo, una mujer delgada y de ojos verdes.



En esas búsqueda les llegaron a decir que la habían visto descalza y deambulando por el centro. Esa información no estaría atada a la verdad.



El sábado 7 de enero se reportó a la Fiscalía y fueron activadas búsquedas en Policía y casas de salud.



(Le puede interesar: Gustavo Petro anuncia nueva vía de 70 kilómetros en suroccidente, tras derrumbe)

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Arroyo apareció muerta en una casa de Cali Foto: Archivo particular

El domingo 8 de enero se reportó a la Policía una situación extraña en una residencia del barrio Villa del Prado, en la misma comuna 5, en particular, por fuertes olores.



La patrulla del cuadrante acudió al lugar ante el llamado de ciudadanía y en el procedimiento se verificó la presencia de un cadáver en el domicilio.



El comandante de la Policía Metropolitana, general José Daniel Gualdrón, dijo que se iniciaron las indagaciones y se encontró que los familiares y amigos de Patricia Arroyo la habían estado buscando unos días atrás, pero no reportaron, en comienzo, una denuncia.



La casa donde apareció estaba vacía. Se intenta precisar quiénes frecuentaban ese lugar. Se indaga si la mujer había estado antes en ese sitio.



(Puede leer: Precios y tiempo de viajes por tierra y aire saltan ante emergencia en Cauca)

🚨📢DECLARACIONES DE LA POLICIA SOBRE EL CASO DE LA SEÑORA PATRICIA ARROYO 🚨🚨



Policía da las primeras declaraciones sobre la señora patricia desaparecida desde hace 3 dias y fue hallada sin vida en una casa en el norte de la ciudad.#RedDeApoyoSIC pic.twitter.com/gJyf9i52qB — RED DE APOYO S.I.C (@RedDeApoyoSIC) January 8, 2023

En diligencias de levantamiento se detalló que era una mujer y estaba sobre una silla. Un reporte preliminar no precisaba heridas, bajo las condiciones de una muerte que se habría presentado al menos dos días antes.



Pero el informe de Medicina Legal sí marcaría señales de una agresión.



(Además, puede leer: Fila le da la vuelta a toda una manzana por nueva moneda de $ 10.000)

Cómo llegó la mujer a ese sitio está en los interrogantes del caso, pero Arroyo se habría encontrado con un hombre que, al parecer, sería conocido.



La casa estaría desocupada de pertenencias. En el vecindario no se reportaron hechos anormales o ruidos. La inspección judicial fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.



En familia, Patricia Arroyo dejó una imagen de una madre, hija y tía amorosa. Las autoridades tienen la misión de aclarar su muerte.

Lea más noticias de Colombia

Emergencia en Cauca y Nariño: ¿qué hay más allá de la crisis vial tras derrumbe?