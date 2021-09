'La idea que jóvenes reemplacen agentes es falsa e inviable': Tránsito Cali

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, desvirtuó los rumores sobre la posible contratación de jóvenes en la Administración Distrital para reemplazar a los agentes de tránsito de la ciudad.



El funcionario explicó que dentro de la normativa vigente se debe tener en cuenta que existe una carrera técnica para aquellas personas que deseen ejercer la labor de agentes de tránsito en Cali.



"Para poder cumplir con esta importante tarea, deben tomar cursos que deben cumplir a cabalidad; pasar por una capacitación que tarda varios meses y con esto no cuentan estos jóvenes en este momento. Por tal motivo esa idea que jóvenes reemplacen agentes no sólo es falsa, sino inviable”, precisión el funcionario.



Y agregó que la Secretaría de Movilidad seguirá en las calles de la ciudad para velar por la seguridad vial de los caleños.



Cabe recordar que durante las protestas del paro nacional algunos semáforos de las principales vías de la ciudad fueron vandalizados.



Esta situación produjo un caos vial en la ciudad que fue aprovechado por muchos jóvenes que se dieron a la tarea de regular de manera informal el tránsito a cambio de monedas de los conductores y transeúntes.



Ante las demoras en la reparación de la red de semáforos, la presencia de estas personas en cruces viales se incrementó y en algunos casos se presentaban conflictos con los agentes de tránsito.



Por este tipo de situaciones, en redes se empezó a rumorar que dichos jóvenes serían contratados por la Secretaría de Movilidad como agentes.



